Como assistir à Lua de Sangue pela internet? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar

Cerca de 3,3 bilhões de pessoas nas Américas, Ásia e Oceania poderão observar, nesta terça-feira, 3, um eclipse lunar total, quando a sombra da Terra encobre completamente a Lua.

O fenômeno, conhecido popularmente como Lua de Sangue, ocorre quando o satélite natural adquire coloração avermelhada ao atravessar a sombra do planeta.

Segundo a plataforma Time and Date, especializada em dados astronômicos, o evento está previsto para ocorrer entre 5h44 e 11h23, no horário de Brasília, com duração aproximada de 58 minutos na fase de totalidade. A visibilidade depende da localização geográfica e das condições meteorológicas.

A fase de totalidade, quando a Lua permanece totalmente imersa na sombra da Terra, deve durar cerca de 58 minutos. Em regiões onde o fenômeno não for visível a olho nu, será possível acompanhar transmissões ao vivo pela internet.

Como ocorre um eclipse lunar?

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. Nesse alinhamento, a Lua deixa de refletir diretamente a luz solar.

Existem três categorias principais:

Total: a Lua é completamente encoberta pela sombra da Terra;

Parcial: apenas parte do disco lunar é ocultada;

Penumbral: a Lua atravessa a penumbra, região menos escura da sombra, e apresenta redução sutil de brilho.

No Brasil, a fase total não será visível. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, será possível observar o início da fase parcial por cerca de dez minutos antes do amanhecer. No Sul, Sudeste e Nordeste, o fenômeno terá caráter penumbral, com baixa percepção visual.

O próximo eclipse lunar total com ampla visibilidade está previsto apenas para 2028.

Onde assistir ao vivo o eclipse lunar total?

Time and Date

O canal oficial da plataforma no YouTube inicia a cobertura às 6h30, com imagens captadas em locais como Los Angeles, nos Estados Unidos, e na Austrália Ocidental. A transmissão inclui análises da jornalista Anne Buckle e do astrofísico Graham Jones, que comentam as etapas do fenômeno e explicam aspectos técnicos do evento.

Observatório Griffith

O Griffith Observatory, localizado em Los Angeles, realiza transmissão pelo canal oficial no YouTube a partir das 5h37. A posição geográfica na costa oeste dos Estados Unidos permite registrar todas as fases do eclipse, da etapa penumbral até o encerramento da totalidade.

Projeto Telescópio Virtual

O Virtual Telescope Project, projeto de divulgação científica sediado em Manciano, na Itália, fundado pelo astrofísico Gianluca Masi, transmite o eclipse a partir das 5h30. As imagens serão registradas por astrofotógrafos na Austrália, Estados Unidos e Canadá.