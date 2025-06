Gim, vodka e cachaça: os melhores destilados do Brasil premiados em concurso nos Estados Unidos

A 25ª edição da San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), realizada no fim de abril, revelou os melhores destilados do mundo em uma das competições mais prestigiadas do setor. Com mais de 5.000 bebidas avaliadas, sendo mais de 3.000 premiadas, a disputa contou com jurados renomados que avaliaram as amostras em testes às cegas, conferindo medalhas de bronze, prata, ouro e o cobiçado ouro duplo — prêmio máximo concedido apenas às bebidas que conquistam unanimidade entre os jurados.

Nesta edição, uma marca brasileira de Santa Catarina conquistou um feito inédito: a Kalvelage Distillery foi a única empresa do país premiada duas vezes com o ouro duplo, com dois produtos distintos. A Vodka Kalvelage Vibe e o London Dry Gim Kalvelage receberam a mais alta distinção da competição, confirmando o nível de excelência da destilaria catarinense.

Fundada em 2012 pelos irmãos Maurício e Marcos Kalvelage, a Kalvelage produz destilados premium que vêm ganhando destaque internacional. A Vodka Kalvelage Vibe, feita a partir de cereais no Brasil, é reconhecida por sua suavidade e equilíbrio, características que a tornam uma bebida versátil.

Já o London Dry Gim da Kalvelage se destaca pela combinação de oito ervas aromáticas brasileiras, entre elas zimbro, coentro, cardamomo, casca de laranja, rosas, melissa, cidrão e angélica. Um dos primeiros gins premium produzidos no Brasil, ele já soma oito medalhas em competições internacionais, incluindo quatro ouros no San Francisco World Spirits Competition.

Além das duas medalhas duplo ouro, o Brasil foi reconhecido com três medalhas de ouro, cinco de prata e um bronze com gins e cachaças. Veja abaixo as premiadas.

Os melhores destilados do Brasil

Duplo Ouro - Kalvelage LONDON DRY GIM Santa Catarina

- Kalvelage LONDON DRY GIM Santa Catarina Duplo Ouro - Kalvelage VODKA VIBE Santa Catarina

- Kalvelage VODKA VIBE Santa Catarina Ouro - Avúa Cachaça Amburana Rio de Janeiro

- Avúa Cachaça Amburana Rio de Janeiro Ouro - Gim seco Mayr London Ceará

- Gim seco Mayr London Ceará Ouro - Viçosa Real Cachaça Envelhecida Ceará

- Viçosa Real Cachaça Envelhecida Ceará Prata - Avúa Cachaca Falernum Rio de Janeiro

- Avúa Cachaca Falernum Rio de Janeiro Prata - Capi Cachaça Prata Rio Grande do Sul

- Capi Cachaça Prata Rio Grande do Sul Prata - Cachaça Prata Seven Waves Minas Gerais

- Cachaça Prata Seven Waves Minas Gerais Prata - Viçosa Real Reserva Alexandre Hollanda Cachaça Ceará

- Viçosa Real Reserva Alexandre Hollanda Cachaça Ceará Prata - Viçosa Real Reserva Chico 04 Cachaça Ceará

- Viçosa Real Reserva Chico 04 Cachaça Ceará Bronze - ROTA 48 Cachaça Prata Rio Grande do Sul