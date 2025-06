CNOOC conclui maior campo de gás em águas profundas no mar do sul da China

A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou, no dia 25 de junho, que o projeto da Fase II do campo de gás Shenhai-1 entrou em operação completa. Localizado no Mar do Sul da China, o campo se tornou o maior empreendimento offshore de gás natural do país.

Desenvolvido em duas etapas, o projeto iniciou a produção em junho de 2021 com a Fase I. As reservas geológicas comprovadas superam 150 bilhões de metros cúbicos. A profundidade operacional do campo ultrapassa 1.500 metros, com poços que chegam a mais de 5.000 metros. Shenhai-1 é o campo em águas profundas mais complexo já desenvolvido pela China de forma independente.

Desafios técnicos na construção da Fase II

A construção da Fase II enfrentou desafios técnicos em função das condições geológicas. As temperaturas nos reservatórios atingiram 138 °C e as pressões superaram 69 MPa, o equivalente a mil vezes a pressão de uma panela de cozinha. Essas condições exigiram soluções específicas para perfuração e produção submarina.

Segundo Liu Kang, gerente do projeto da Fase II, a CNOOC adotou um modelo inédito na indústria offshore chinesa, que combina um sistema de produção submarina, uma plataforma de estrutura tubular em águas rasas e um sistema de controle remoto em plataforma semi-submersível em águas profundas.

Capacidade de produção e impacto econômico

A infraestrutura instalada inclui 12 poços submarinos distribuídos nas áreas Sul, Norte e Leste do campo, além de uma nova plataforma tubular, um sistema de produção submarina, cinco dutos e cinco cabos umbilicais. O sistema cobre uma área com mais de 170 quilômetros de extensão e uma variação de profundidade superior a 1.500 metros.

Atualmente, Shenhai-1 opera com sua capacidade máxima de produção, estimada em 4,5 bilhões de metros cúbicos por ano. O gás natural é escoado para terminais em Hong Kong, Sanya (Hainan) e Zhuhai (Guangdong), atendendo a demanda da região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e de Hainan, além de integrar a rede nacional de gasodutos.

Liu afirmou que as tecnologias e estruturas desenvolvidas nas duas fases do Shenhai-1 poderão ser utilizadas em projetos futuros na região, como o campo Baodao 21-1, ampliando a capacidade de exploração em águas profundas e fortalecendo a segurança energética da China.