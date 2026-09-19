Ciência

Cientistas brasileiros criam sensor que 'degusta' leite e identifica antibióticos

Dispositivo de baixo custo identificou três antibióticos em concentrações muito baixas em amostras de leite de vaca e de cabra

'Língua eletrônica': dispositivo usa fibras de náilon revestidas com nanomateriais para detectar antibióticos em amostras de leite (Luiza Stalder)

'Língua eletrônica': dispositivo usa fibras de náilon revestidas com nanomateriais para detectar antibióticos em amostras de leite (Luiza Stalder)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06h57.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreTecnologia
Saiba mais

Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos desenvolveram uma “língua eletrônica” capaz de detectar resíduos de antibióticos no leite. De acordo com o estudo publicado na revista ACS Omega, em testes de laboratório, o dispositivo identificou cloxacilina, tetraciclina e estreptomicina, inclusive quando as substâncias estavam misturadas.

O sistema utiliza fibras de náilon revestidas com MXenes, uma família de nanomateriais com propriedades elétricas e químicas que podem ser ajustadas para diferentes aplicações.

O trabalho reuniu pesquisadores da Embrapa Instrumentação, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Drexel University, nos Estados Unidos.

Como funciona a 'língua eletrônica'

Apesar do nome, o dispositivo não tem relação com o paladar. A tecnologia reúne diferentes sensores que respondem de maneiras distintas às substâncias presentes em uma amostra.

As fibras revestidas com MXenes são colocadas em contato com o leite. A interação entre os componentes da amostra e os nanomateriais modifica propriedades elétricas do sistema. Essas alterações são registradas por um impedancímetro, equipamento que mede a resposta elétrica do conjunto. Os dados obtidos pelos sensores são então analisados por métodos estatísticos.

A combinação dos sinais funciona como uma espécie de “impressão digital” da amostra. Com isso, o sistema consegue identificar padrões associados aos antibióticos presentes no leite.

Sensores usam fibras de náilon

Uma das novidades do trabalho está na construção dos sensores. Em pesquisas anteriores, o grupo utilizou eletrodos interdigitados de ouro, que são mais sofisticados e caros de fabricar. Na nova abordagem, os pesquisadores revestiram fibras de náilon com folhas de MXenes. O material adere à superfície das fibras e passa a atuar como elemento sensor.

Com isso, foram utilizadas três composições diferentes de MXenes, com variações na proporção de carbono e nitrogênio. A diversidade permitiu obter respostas elétricas diferentes para uma mesma amostra.

Segundo Murilo Facure, professor da Escola de Engenharia de São Carlos da USP e primeiro autor do estudo, o dispositivo conseguiu detectar pequenas quantidades dos três antibióticos nos dois tipos de leite testados.

Tecnologia ainda está em fase de laboratório

Apesar dos resultados, a "língua eletrônica" ainda não está pronta para uso em fazendas, laticínios ou órgãos de fiscalização.

Os experimentos foram realizados em escala laboratorial e sob condições controladas. Antes de uma possível aplicação prática, a tecnologia precisará ser avaliada em situações mais próximas das encontradas no mundo real.

A proposta, porém, pode facilitar o desenvolvimento de sensores de baixo custo para análises químicas. O uso dos MXenes também abre possibilidades para outras aplicações tecnológicas.

O que são os MXenes?

Os MXenes são uma família de materiais bidimensionais em escala nanométrica. Eles apresentam elevada condutividade elétrica e uma superfície que pode ser modificada quimicamente.

O primeiro membro da família, o carbeto de titânio (Ti₃C₂), foi descrito em 2011. Desde então, diferentes composições passaram a ser estudadas para aplicações em sensores, armazenamento de energia e outras tecnologias.

No caso da "língua eletrônica", a possibilidade de combinar materiais com propriedades diferentes é importante para produzir respostas variadas aos componentes das amostras.

Acompanhe tudo sobre:CuriosidadesPesquisas científicasTecnologia

Mais de Ciência

James Webb revela mudanças inesperadas nos anéis de Chariklo

Cães-selvagens vivem 'odisseia' percorrem 4 mil km e quebram recorde entre mamíferos africanos

Tartarugas 'alienígenas' retornam à ilha de Galápagos após 175 anos

IA vasculha 400 mil posts e encontra sintomas inesperados ligados ao Ozempic

Mais na Exame

Esporte

Como era o mundo no último Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Ciência

James Webb revela mudanças inesperadas nos anéis de Chariklo

Pop

Festa de bilionários vira pesadelo em novo filme com Chris Evans e Anya Taylor-Joy

Inteligência Artificial

Quando a IA trapaceia: os atalhos que fazem agentes burlarem as próprias metas