Chuva de meteoros Perseidas: como observar espetáculo celeste no Brasil que acontece nesta quinta

Nesta quinta-feira, 17, começa o período de atividade da famosa chuva de meteoros Perseidas, um dos maiores eventos astronômicos do ano. Esse fenômeno será visível no Brasil, especialmente no hemisfério norte, com pico esperado para 12 de agosto. As Perseidas são conhecidas pela grande quantidade de meteoros visíveis e por sua popularidade entre os observadores do céu.

Quando acontece a chuva de meteoros?

Perseidas : Atividade: 17 de julho a 24 de agosto Melhor visualização: o número de meteoros aumenta progressivamente até atingir o pico entre os dias 11 e 13 de agosto. Observação: meteoros já podem ser vistos nas primeiras noites, principalmente depois da meia-noite e antes do amanhecer, em locais com céu limpo e longe da poluição luminosa das grandes cidades. O radiante, ou ponto de origem, está na constelação de Perseus, mas os meteoros podem cruzar todo o céu.

Delta Aquarídeas do Sul : Atividade: de 12 de julho a 23 de agosto Pico esperado: 30 de julho Melhor visualização no hemisfério sul, especialmente durante a madrugada, após a meia-noite.



Como observar?

A observação das Perseidas é simples e não requer equipamentos especiais. Basta olhar para o céu e aproveitar a escuridão para ver as "estrelas cadentes". Para obter uma visualização ideal, siga estas dicas:

Escolha um local escuro , longe das luzes artificiais.

Permita que seus olhos se adaptem à escuridão por cerca de 20 minutos.

Evite áreas urbanas e busque locais rurais ou de fácil acesso com pouca iluminação.

Dicas extras

Embora o número de meteoros aumente conforme os dias passam, você já pode observar algumas estrelas cadentes a partir de hoje. Se o céu estiver limpo, não perca a chance de testemunhar esse fenômeno impressionante, que vai alcançar seu auge entre os dias 11 e 13 de agosto.

Onde a chuva de meteoros Perseidas é mais visível no Brasil?

O espetáculo das Perseidas será visível em todo o Brasil, mas a intensidade e a facilidade de observação variam dependendo da região.

Região Norte : Os estados do Amazonas, Pará e Roraima são os melhores lugares para visualizar a chuva de meteoros. Nesses locais, o radiante está mais alto no céu, proporcionando uma melhor visibilidade e maior quantidade de meteoros, especialmente durante a madrugada.

Demais regiões do Brasil: Apesar de ser possível observar a chuva de meteoros em todo o território nacional, o número de meteoros visíveis será menor em comparação à Região Norte. Em grandes centros urbanos, como São Paulo e Curitiba, a poluição luminosa dificultará a visualização.

Melhores horários para observar