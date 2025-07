Terra terá segundo dia mais curto da história nesta semana; saiba quando

A Terra vai completar sua rotação nesta terça-feira, 22, em 1,34 milissegundo a menos que o padrão de 24 horas, tornando o dia um dos mais curtos já registrados. Embora a diferença seja imperceptível para os humanos, o fenômeno levanta preocupações na comunidade científica — especialmente se a tendência se mantiver nos próximos anos.

Desde 2020, o planeta tem batido sucessivos recordes de velocidade. O mais curto ocorreu em 5 de julho de 2024, com uma volta completa feita em 1,66 milissegundo a menos que o usual, segundo o site especializado Timeanddate.com.

Se o padrão continuar, os relógios atômicos poderão ter que adotar, pela primeira vez, um "segundo negativo" — subtraindo um segundo inteiro do tempo global, algo sem precedentes na história da cronometria moderna.

Inesperada

Historicamente, a rotação da Terra tem desacelerado por efeito da fricção das marés lunares, o que alonga gradualmente a duração dos dias. Um estudo de 2023 mostra que, em parte da história geológica, os dias duravam cerca de 19 horas.

No entanto, entre os anos 1973 (início das medições com relógios atômicos) e 2020, o menor encurtamento registrado foi de 1,05 milissegundo. A aceleração atual não tem explicação clara, e modelos atmosféricos ou oceânicos não conseguem justificar os dados.

O que pode estar acelerando a Terra?

Uma hipótese considerada por cientistas é o resfriamento e desaceleração do núcleo líquido da Terra, que redistribuiria o momento angular para a crosta e o manto, aumentando a rotação.

Outros estudos também mencionam o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar como fatores que influenciam o equilíbrio do planeta, embora esses pareçam estar atuando mais como moderadores do efeito do que como causadores principais.

Segundo o pesquisador Leonid Zotov, da Universidade Estatal de Moscou, a origem mais provável está nas camadas internas do planeta. Ele projeta que o ritmo pode voltar a desacelerar em breve, o que indicaria que essa aceleração é apenas uma anomalia temporária.

Julho de 2025 ainda deve registrar dois dias excepcionalmente curtos: 10 de julho (1,36 milissegundo mais rápido) e 22 de julho (1,34 milissegundo), seguidos por 5 de agosto, com previsão de 1,25 milissegundo a menos. O mistério da rotação acelerada, no entanto, ainda está longe de ser resolvido.