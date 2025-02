China desenvolve drone inovador para explorar Marte

Pesando apenas 300 gramas – o equivalente a uma maçã –, o mais recente drone chinês de modo duplo terrestre e aéreo demonstra grande potencial para futuras missões de exploração em Marte. A inovação permite que o dispositivo decole sempre que necessário, desvie de obstáculos e opere com alta eficiência energética, informou o Science and Technology Daily nesta segunda-feira.

Como funciona o drone de exploração de Marte

Desenvolvido pela Escola de Astronáutica do Instituto de Tecnologia de Harbin, o protótipo desse veículo aéreo não tripulado (UAV) pode:

Se deslocar pelo solo e decolar sob demanda;

Se adaptar a diferentes terrenos e ambientes, assumindo formas como rodas duplas ou uma estrutura esférica;

Ser equipado com braços mecânicos para desempenhar diferentes funções.

Com o objetivo de operar em missões especiais, como a exploração de Marte, a equipe de pesquisa superou desafios técnicos para criar um drone compacto e leve, capaz de decolar e pousar livremente enquanto minimiza o consumo de energia.

Autonomia e eficiência energética

De acordo com Zhu Yimin, doutorando do instituto e integrante do projeto, o drone se move pelo solo ajustando seu centro de gravidade, de forma semelhante a um brinquedo joão-bobo. No ar, utiliza um par de rotores coaxiais contrarrotativos para garantir controle de direção e voo estável.

A equipe também desenvolveu múltiplos modelos com configurações variadas. Ao se deslocar pelo solo, o drone economiza energia, alcançando uma autonomia seis vezes maior do que equipamentos de mesmo porte. Seu design modular permite ampliar funções para monitoramento, detecção de falhas e manutenção.

O futuro da exploração com drones terrestres e aéreos

Os pesquisadores destacam que, devido à atmosfera rarefeita de Marte, alguns veículos aéreos já foram testados para operações na superfície do planeta. No entanto, o novo protótipo sino foi projetado para superar os modelos existentes em funcionalidade e autonomia.

O professor Zhang Lixian, da Escola de Astronáutica do Instituto de Tecnologia de Harbin, afirmou que, no futuro, esses drones poderão oferecer maior tempo de observação e autonomia em Marte. Além disso, espera-se que sejam utilizados em diferentes cenários, como:

Minas de carvão subterrâneas;

Passagens de tubulação;

Sistemas de metrô.

Essas aplicações podem auxiliar na construção subterrânea e na exploração de espaços desconhecidos, ampliando o uso da tecnologia além das missões espaciais.