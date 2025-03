China avança em tecnologia espacial com robô projetado para minerar no espaço

A Universidade de Mineração e Tecnologia da China desenvolveu o primeiro robô de mineração espacial do país. Projetado pela equipe do professor Liu Xinhua, o robô multifuncional possui uma estrutura de seis pernas, sendo três com rodas e três com garras, adaptadas para operar no ambiente de microgravidade do espaço.

O equipamento foi criado para realizar estudos geológicos e coletar minerais em corpos extraterrestres, onde a perfuração eficiente é um grande desafio. Na Terra, a gravidade naturalmente auxilia na aplicação de pressão para a perfuração, mas na Lua, onde a gravidade é apenas um sexto da terrestre, e em asteroides, que possuem gravidade ainda mais fraca, manter a broca estável é um obstáculo que exige soluções específicas.

Inovação nas pernas do robô

Para evitar que o robô flutue em condições de baixa gravidade, a equipe se inspirou nas garras dos insetos, desenvolvendo pernas especiais que garantem melhor fixação. Segundo o professor Liu, essas pernas contam com uma estrutura em matriz que aumenta a aderência e a estabilidade em microgravidade, permitindo ao robô se ancorar firmemente durante a coleta de amostras e se deslocar com eficiência.

O protótipo já passou pela revisão preliminar de patente. Ainda de acordo com o professor Liu, testes realizados em solo lunar simulado comprovaram a capacidade do robô de caminhar, ancorar-se e coletar amostras com sucesso.