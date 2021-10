Cápsula do tempo da Nasa: veja as frases deixadas por figuras importantes

Neste sábado, 16, a Nasa irá lançar a sonda Lucy para investigar ao menos oito asteroides pelo espaço, mas ela não estará sozinha em sua viagem. Como uma forma de homenagem, a agência adicionou uma placa com mensagens de figuras importantes da história.

A Nasa tem o costume de deixar mensagens em seus aparelhos, mas elas tendem a ser saudações a possíveis outras espécies alienígenas.

Desta vez, as coisas foram diferentes: "A placa que ela [Lucy] carrega como uma cápsula do tempo não é para alienígenas desconhecidos, mas para nossos próprios descendentes", disse a agência em seu site.

A agência espacial buscou mensagens de "membros proeminentes da sociedade" e pediu para eles contemplarem sobre o estado da condição humana, bem como nosso lugar no universo. Algumas figuras que já morreram, como Albert Einstein, têm suas mensagens na placa.

Como foi nomeada em homenagem a música "Lucy In The Sky With Diamonds", dos Beatles, a placa conta mensagens de todos os membros da banda (e Yoko Ono, viúva de John Lennon).

Depois que a missão terminar, a espaçonave Lucy vai permanecer em uma órbita estável, viajando entre a Terra e os asteroides troianos de Júpiter por "centenas de milhares, senão milhões" de anos. "Não é difícil imaginar que algum dia nossos descendentes possam recuperar a espaçonave Lucy como uma relíquia dos primeiros dias da exploração do Sistema Solar pela humanidade."

Veja as frases deixadas na placa Lucy:

Poesia

Quando o machado entrou na floresta, muitas das árvores disseram: “Pelo menos o cabo é um de nós”. Provérbio turco deixado por Billy Collins (1941–), poeta laureado dos Estados Unidos entre 2001 e 2003 email

Só isso é o que desejo para você: conhecimento. Entender que cada desejo tem uma vantagem, saber que somos responsáveis ​​pelas vidas que mudamos. Nenhuma fé vem sem custo, ninguém acredita sem morrer. Não há maldições - apenas espelhos erguidos para as almas de deuses e mortais. Acredite em você mesmo, vá em frente - veja aonde isso o leva. Rita Dove (1952–), primeira poetisa laureada afro-americana email

Acima dos campos, acima dos telhados das casas de aldeia, o brilho que tornou possível toda a vida transforma-se nas estrelas frias. Deite quieto e observe: eles não dão nada, mas não pedem nada. Louise Gluck (1943–), poetisa norte-americana e ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2020 email

Beatles (e Yoko Ono)

Quando você tiver visto além de si mesmo, poderá descobrir que a paz de espírito está esperando lá. - Trecho da música "Within You Without You" George Harrison (1943-2001), membro dos Beatles email

Todos nós brilhamos... como a Lua, as estrelas e o Sol. - Trecho da música "We All Shine On" John Lennon (1940-1980), membro dos Beatles email

Um sonho que você sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que você sonha junto é realidade. Yoko Ono (1933–), artista, ativista pela paz e esposa de John Lennon antes de sua morte email

Paz e Amor. Ringo Starr, membro dos Beatles email

E no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você faz. - Trecho da música "In The End" Sir Paul McCartney (1942–), membro dos Beatles email

Figuras da ciência

Cortar a ciência fundamental, movida pela curiosidade, é como comer a semente do milho. Podemos ter um pouco mais para comer no próximo inverno, mas o que plantaremos para que nós e nossos filhos tenhamos o suficiente para enfrentar os invernos que virão? Carl Sagan (1934-1996), astrônomo e comunicador científico email

Nós, o povo curioso da Terra, enviamos esta espaçonave robô para explorar os pequenos corpos imaculados que orbitam perto do maior planeta do nosso sistema solar. Procuramos rastrear nossas próprias origens, tanto quanto as evidências permitiam. Mesmo olhando para o passado antigo, pensamos no dia em que você poderia recuperar esta relíquia de nossa ciência. Dava Sobel (1947–), escritor e jornalista científico americano email

O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Não se pode deixar de ficar maravilhado ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. Basta tentarmos apenas compreender um pouco desse mistério a cada dia. Nunca perca uma curiosidade sagrada. Tente não se tornar um homem de sucesso, mas tente se tornar um homem de valor. Hoje em dia, é considerado bem-sucedido aquele que obtém mais da vida do que dedica. Mas um homem de valor dará mais do que recebe. Albert Einstein (1879-1955), físico teórico alemão email