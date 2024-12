Café dá energia, mesmo? Conheça os efeitos da bebida no corpo humano

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, indispensável para muita gente começar o dia com disposição. No Brasil, segundo maior consumidor global, o hábito está presente na rotina de milhões de pessoas.

Além do sabor marcante, o café contém mais de mil compostos químicos, incluindo antioxidantes e anti-inflamatórios, com destaque para a cafeína, o principal responsável pelo efeito energético no organismo.

Como o café combate o cansaço?

A cafeína atua diretamente no sistema nervoso central. A estrutura é semelhante à adenosina, substância que o corpo acumula ao longo do dia e que sinaliza ao cérebro que é hora de descansar. Ao se ligar aos receptores destinados à adenosina, a cafeína bloqueia a ação dela, o que promove uma sensação de alerta e adia o cansaço.

Nas primeiras horas após a ingestão, o café pode causar um leve aumento na pressão arterial. Contudo, o consumo regular tende a minimizar esse efeito no longo prazo.

A relação do café com o sistema digestivo

O café também pode impactar o sistema digestivo de diferentes maneiras. Em algumas pessoas, ele estimula a atividade intestinal, e isso não está relacionado apenas à cafeína. Pesquisas apontam que até o café descafeinado pode ativar o reflexo gastrocólico, um mecanismo natural que conecta o estômago e o cérebro ao cólon, indicando que o organismo deve se preparar para processar alimentos.

Além disso, a cafeína inibe a produção do hormônio ADH, responsável pela reabsorção de água nos rins, o que pode aumentar a frequência urinária. Assim, após consumir café, é comum sentir uma maior necessidade de ir ao banheiro.

Consumo moderado e benefícios

Apesar de seus diversos efeitos, o consumo moderado de café está associado a benefícios como melhora na disposição e a presença de compostos antioxidantes que podem auxiliar na prevenção de doenças. Com moderação, o café não apenas energiza como também faz parte da cultura e dos hábitos diários de milhões de pessoas.

O excesso pode levar a desconfortos como insônia ou irritabilidade, dependendo da sensibilidade individual.