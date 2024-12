Colômbia produziu 13,41 milhões de sacas de café em 2024, com crescimento de 21%

A produção de café na Colômbia nos últimos 12 meses atingiu 13,41 milhões de sacas de 60 kg, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. A informação foi divulgada por Germán Bahamón, gerente da Federação Nacional de Cafeicultores (FNC), durante a abertura do 93º Congresso Nacional de Cafeicultores em Bogotá.

"Este é um feito extraordinário, um testemunho da resiliência dos cafeicultores colombianos," destacou Bahamón, acrescentando que o valor da safra foi de 14,2 bilhões de pesos colombianos (cerca de 3,2 bilhões de dólares), representando um crescimento de 26%.

Sustentabilidade na produção

Em 2024, foram renovados 90.000 hectares de cafezais, a maior marca em 11 anos. "Esse esforço reforça a sustentabilidade da cafeicultura colombiana, que depende de investimentos em fertilização e renovação", explicou Bahamón.

No mercado internacional, o preço do café subiu de 1,88 dólar por libra em 2023 para 3,18 dólares por libra em novembro de 2024. Apesar do bom momento, o executivo pediu ao governo que continue apoiando planos de fertilização, devido ao alto custo para os produtores.

Bahamón também destacou uma redução de 20% nos gastos administrativos da FNC, resultado de políticas de austeridade. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Ricardo Bonilla, ressaltou a importância de fortalecer as cooperativas de cafeicultores para beneficiar as mais de 540 mil famílias produtoras.