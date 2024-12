Arqueólogos acham passagem para a 'terra dos mortos' em túneis sob igreja — e descoberta impressiona

Um grupo de arqueólogos descobriram uma passagem, chamada de "entrada para o submundo", sob uma igreja católica, utilizando tecnologia moderna de escaneamento de solo. Com isso, foram encontrados túneis e câmaras que datam de mais de mil anos.

O complexo foi encontrado no sítio arqueológico de Mitla, localizado a 44 km de Oaxaca, no sul do México. Os pesquisadores acreditam que os túneis foram construídos pela antiga cultura zapoteca.

A descoberta foi feita em julho de 2023 por especialistas do Instituto Nacional Mexicano de Antropologia e História (INAH), em colaboração com a Universidade Autônoma do México) e o Projeto ARX, segundo o site Live Science.

Entrada para a terra dos mortos

Os zapotecas, que surgiram na região no século 6 a.C., construíram o templo religioso Lyobaa, ou "lugar de descanso", que funcionou como centro espiritual até o século 15, quando os astecas conquistaram a área. Segundo relatos orais passados tradicionalmente de geração para geração no México, esses túneis ocultos eram considerados uma "porta de entrada para a terra dos mortos".

Mais tarde, os espanhóis usaram pedras dessas ruínas para erguer a igreja San Pablo Apostol.

De acordo com os pesquisadores do Projeto Lyobaa, foi usada uma tecnologia avançada, não invasiva, para escanear o solo. A investigação contou com três técnicas: radar de penetração no solo, tomografia de resistividade elétrica e tomografia de ruído sísmico.

Com esses recursos tecnológicos, os arqueólogos criaram um modelo 3D do complexo subterrâneo, revelando um grande vazio sob o altar principal e duas passagens com profundidades entre 5 e 8 metros.

"As câmaras e túneis recém-descobertos se relacionam diretamente com as antigas crenças e conceitos zapotecas do submundo", disse Marco Vigato, chefe do Projeto ARX, em entrevista ao Live Science.

Para o especialista, as descobertas confirmam “a veracidade dos relatos coloniais que falam do elaborados rituais e cerimônias realizadas em Mitla em câmaras subterrâneas associadas ao culto dos mortos e dos ancestrais”.

Além disso, textos coloniais de 1674, escritos pelo padre dominicano Francisco de Burgoa, descrevem templos subterrâneos com câmaras interligadas e passagens profundas, corroborando as descobertas.

Novas descobertas

Outro achado significativo foi o Palácio das Colunas, o mais importante monumento zapoteca da região. Segundo os especialistas, uma nova fase de investigações está planejada para setembro, focando em estruturas adicionais, com o objetivo de reescrever a história de Mitla e seu desenvolvimento como centro cultural e religioso.

Os mesmos métodos já ajudaram a localizar outros sítios arqueológicos mesoamericanos, como foi o caso de Teotihuacán, quando pesquisadores identificaram entradas ao submundo das culturas pré-colombianas.