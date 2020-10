O Brasil é o país “absolutamente prioritário” para recebimento da vacina russa contra a covid-19, a Sputinik V, afirmou nesta segunda-feira, 19, Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, na sigla em inglês), que financiou os estudos do imunizante.

A Sputinik V deve começar a ser distribuída em caráter preliminar no País em dezembro de 2020, segundo Dmitriev, com aplicação em massa nos primeiros meses de 2021. Em pronunciamento voltado à América Latina, o CEO do RDIF apontou que a vacina experimental está em fase de realização de estágios clínicos no Brasil, mas que espera aprovação “em breve”. “A vacina provou 100% de eficácia”, garantiu Dmitriev. “Uma pequena porcentagem de pessoas pode ter febre, mas até agora não tivemos complicações graves”, acrescentou.

Brasil, Índia, China e Coreia do Sul são os países em que o RDIF espera produção em grande escala. México e Venezuela foram citados como outros parceiros na região, e Argentina e Peru, como alvos de possíveis expansões.