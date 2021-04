Brasil recebe primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer

Chega nesta quita-feira, 29, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina Pfizer. De acordo com o Ministério da Saúde, os imunizantes serão divididos e entregues às 27 capitais brasileiras entre sexta e sábado.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente regional da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, vão receber a carga às 19 horas.

A vacina da Pfizer/BioNTech, que havia sido rejeitada pelo governo sob a alegação de que não teria como realizar o armazenamento em baixas temperaturas que a vacina exige, foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em fevereiro deste ano.

As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. Ainda no ano passado, a empresa disse ter desenvolvido uma embalagem especial com temperatura controlada que utiliza gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada.