Black Friday: healthtech Alice terá ofertas especiais durante o mês

A healthtech Alice, primeira gestora de saúde do Brasil, lançou nesta quarta-feira, 17, sua campanha de Black Friday. Até o final de novembro, a startup vai ter ofertas especiais nos seus planos.

O diferencial da startup brasileira é que ela oferece assistência médica a preços módicos na comparação com os planos de saúde tradicionais — uma pessoa na faixa de 30 anos sem histórico de problemas de saúde consegue opções por volta de 600 reais mensais.

Fundada em 2019, a Alice já recebeu 47,8 milhões de dólares de investimento. A healthtech vem expandindo a base de clientes em 50% por mês. Em julho de 2021, eram 2.500 clientes, 30% deles até então sem planos, contou o sócio-fundador André Florence em entrevista à EXAME.

Apesar do sucesso no mercado de planos de saúde, este é o primeiro ano da startup na Black Friday. Investimento em saúde não é o foco dos consumidores nesta época do ano: uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em 2020 apontou que os produtos que as pessoas mais desejam comprar na Black Friday são roupas e calçados, smartphones, eletrodomésticos e eletrônicos.

“É muito comum aproveitarmos o mês de Black Friday para comprar celulares, computadores ou peças de vestuário. Porém, não vemos ainda investimentos no cuidado com a saúde -- talvez pela falta de ofertas. Por isso lançamos essa iniciativa inédita na Alice”, disse Matheus Moraes, cofundador da healthtech.

Como será a ação de Black Friday da Alice?

Todos os 30 planos modulares da Alice -- que incluem centros de atendimento como Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, os laboratórios Fleury e A+, dentre outros -- estarão disponíveis com valores especiais para residentes da cidade de São Paulo. Eles podem ser definidos de acordo com a preferência de cada membro.

As condições mudam a cada semana e incluem ofertas que variam entre 60% e 80% para o primeiro mês depois de contratar o plano Alice.

Outros benefícios como voucher para spa ou teste de ancestralidade -- ferramenta que permite apenas identificar dados como porcentagem étnica e locais onde os antepassados viveram, e que não mapeia condições de saúde -- serão oferecidos durante a Black Friday.

O que o plano Alice oferece?

Time de Saúde formado por médico, enfermeiro, nutricionista e preparador físico;

Atendimento presencial na Casa Alice, clínica proprietária da empresa;

Atendimento digital 24 horas por dia por meio do Alice Agora, ferramenta no app para atendimento imediato;

Plano de saúde individual com hospitais, laboratórios e médicos especialistas na cidade de São Paulo.

A startup também proporciona aos seus membros descontos em empresas parceiras como estabelecimentos de alimentação saudável, equipamentos esportivos, academias e óticas; além de grupos de corrida e nutrição, entre outros.