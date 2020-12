Bill Gates diz que próximos meses podem ser os piores da pandemia

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, deu algumas “más notícias” em uma entrevista à CNN neste domingo, 13, para aqueles que se sentiam otimistas com a chegada da primeira vacina covid-19 aos Estados Unidos.

“Infelizmente, os próximos quatro a seis meses podem ser os piores da pandemia. A previsão do IHME mostra mais de 200.000 mortes adicionais. Se seguirmos as regras, em termos de usar máscaras e evitar aglomerações, poderíamos evitar uma grande porcentagem dessas mortes”, disse na entrevista.

Ao comentar a reação dos Estados Unidos à pandemia, Gates afirmou que esperava que o país fizesse um “trabalho melhor”. Atualmente, os Estados Unidos lideram a lista de mortes por covid-19 no mundo, com 300.267 óbitos, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins.

“Este vírus pode ser mais fatal do que é. Não tivemos o pior caso. Mas o que me surpreendeu é que o impacto econômico nos Estados Unidos e em todo o mundo foi muito maior do que as previsões que fiz cinco anos atrás”.

Retorno à normalidade?

Gates também disse que podemos esperar que o mundo comece seu tão esperado retorno à normalidade na metade de 2021, com algumas ressalvas.

“Mesmo até o início de 2022, a menos que ajudemos outros países a se livrar dessa doença e tenhamos altas taxas de vacinação em nosso país, o risco de reintrodução estará lá”, disse. “E, é claro, a economia global será desacelerada, o que prejudica a economia da América de uma forma bastante dramática. “

Na última semana, a Fundação Bill e Melinda Gates anunciou a doação de US$ 250 milhões em fundos adicionais para a campanha mundial de combate à pandemia do coronavírus. Parte dos fundos será destinada à distribuição de doses vitais de vacinas anticovid-19 para países da África Subsaariana e da Ásia meridional.

“Temos novos medicamentos e mais vacinas em potencial do que poderíamos esperar no início do ano”, disse Bill Gates, em um comunicado.

____________________________________________________________________________________

Covid-19: o que falta para vacinas ficarem prontas | EXAME.AGORA