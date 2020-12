Enfermeira de NY está entre as primeiras pessoas vacinadas nos EUA

Na manhã desta segunda-feira (14), a enfermeira americana Sandra Lindsay esteve entre os primeiros cidadãos vacinados contra o coronavírus nos EUA. Lindsay trabalha na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) dos Centro Médico Judaico de Long Island, no estado de Nova York, atendendo pacientes com covid-19.

A vacina aplicada na enfermeira foi a desenvolvida pela Pfizer com a BioNTec, aprovada neste fim de semana pela FAA, a Anvisa americana.

“O que você faz todos os dias é o que faz um herói”, disse o Andrew Cuomo, governador de Nova York, que estava presente no momento da vacinação, transmistida ao vivo pela internet. Foi Cuomo que disse, durante seu pronunciamento, que Lindsay “pode ser a primeira pessoa do EUA” a ser vacinada, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades de saúde do país.

Watch LIVE as the first person in New York gets vaccinated: https://t.co/a3p8QOtK6w — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020

A projeção é ter 100 milhões de pessoas imunizadas até abril, incluindo com outras vacinas, e 40 milhões de doses distribuídas até o fim do ano. Uma expectativa é que a vacina da também americana Moderna seja aprovada nesta semana – outra que, como Pfizer/BioNTech, usa RNA mensageiro. O plano de imunização que começa hoje será dos mais desafiadores da história também na logística. A distribuição será dividida entre correio público e FedEx e, em solo, os caminhões que levarão os containers terão até escolta e rastreadores.