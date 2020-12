Bezos diz que sua empresa levará a primeira mulher à superfície da Lua

A empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, levará a primeira mulher à superfície lunar, disse o bilionário neste sexta-feira, enquanto a NASA se aproxima da decisão de escolher suas primeiras sondas lunares construídas de forma privada capazes de enviar astronautas à Lua até 2024.

“Este (BE-7) é o motor que levará a primeira mulher à superfície da Lua”, disse Bezos em uma postagem no Instagram trazendo um vídeo do teste de motor feito nesta semana no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

O motor BE-7, que a Blue Origin vem desenvolvendo há anos, registrou 1.245 segundos de tempo de teste e dará energia à sonda lunar National Team Human Landing System da empresa.

A Blue Origin chefia uma “equipe nacional” contratada e montada em 2019 para ajudar a construir sua sonda Blue Moon. Essa equipe inclui empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper.

A Blue Origin disputou e ganhou contratos lucrativos do governo nos últimos anos e está competindo com a SpaceX, do bilionário rival Elon Musk, e com a Dynetics, de propriedade da Leidos Holdings, para ganhar um contrato para construir o próximo sistema de pouso humano lunar da NASA que irá transportar humanos à Lua na próxima década.

Em abril, a NASA concedeu um contrato de desenvolvimento de um módulo lunar para a equipe da Blue Origin no valor de 579 milhões de dólares, bem como duas outras empresas: a SpaceX, que recebeu 135 milhões de dólares para ajudar a desenvolver seu sistema Starship e a Dynetics, que ganhou 253 milhões de dólares.

A NASA deve escolher duas das três empresas “no início de março” de 2021 para continuar construindo seus protótipos de aterrissagem para missões tripuladas à Lua a partir de 2024, disse um porta-voz da agência.

No entanto, os escassos fundos destinados para os sistemas de aterrissagem disponibilizados pelo Congresso à NASA, bem como a incerteza sobre as visões do próximo governo Biden a respeito do tema exploração espacial, ameaçam atrasar a decisão da NASA em promover os contratos dos pousadores lunares.