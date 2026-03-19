Baterias quânticas podem revolucionar computadores do futuro, mostra estudo

Uma nova arquitetura baseada em baterias quânticas pode tornar sistemas quânticos mais rápidos, eficientes e escaláveis. A proposta foi apresentada em um estudo publicado na revista científica Physical Review X por pesquisadores da agência australiana CSIRO, da Universidade de Queensland e do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST).

A análise indica que essas unidades de armazenamento energético poderiam alimentar diretamente máquinas quânticas, reduzindo a necessidade de estruturas complexas e abrindo caminho para avanços na computação.

Como funcionam as baterias quânticas

Esses dispositivos armazenam energia por meio da luz e podem ser recarregados continuamente quando expostos a ela. Ao serem integrados a sistemas quânticos, passam a reutilizar parte da energia gerada durante o próprio funcionamento.

Nesse modelo, a unidade energética se conecta aos qubits — elementos fundamentais do processamento quântico — por meio do emaranhamento, fenômeno que permite a troca eficiente de energia dentro do sistema.

Mais desempenho com menor consumo

Segundo os pesquisadores, essa abordagem pode reduzir significativamente o gasto energético e a geração de calor, dois dos principais desafios atuais.

A modelagem teórica aponta que a tecnologia poderia quadruplicar a quantidade de qubits em um mesmo espaço físico, já que exigiria menos fiação e menor suporte estrutural.

Outro efeito observado é o aumento da velocidade de processamento, associado à chamada superextensividade quântica — fenômeno em que o desempenho cresce conforme aumenta o número de unidades quânticas.

Limitações atuais da computação quântica

Hoje, essas máquinas dependem de sistemas de refrigeração criogênica de grande porte para manter a estabilidade dos estados quânticos.

Essa exigência eleva custos, dificulta a ampliação da tecnologia e limita aplicações práticas em larga escala.

A nova proposta surge como alternativa para reduzir essas barreiras técnicas.

Apesar dos resultados promissores, a proposta ainda está em fase teórica. O próximo passo da equipe é desenvolver uma demonstração prática do modelo.

As baterias quânticas fazem parte de um campo emergente conhecido como energia quântica, que serve para a criação de soluções mais eficientes para sistemas avançados.

Caso os testes confirmem o potencial da tecnologia, a abordagem pode acelerar o desenvolvimento de máquinas com impacto em áreas como medicina, finanças, energia e inteligência artificial.