Base espacial na China acelera expansão e almeja 32 lançamentos anuais até 2026

O Centro de Lançamento de Naves Espaciais de Wenchang, localizado em Dongjiao, na província de Hainan, tem avançado significativamente em suas obras de infraestrutura.

Entre os projetos em andamento estão a construção de fábricas para montagem e reutilização de foguetes, além da instalação de uma superfábrica de satélites. Essa infraestrutura tem como objetivo impulsionar a transformação da região em um polo estratégico da indústria espacial comercial.

De acordo com Wang Fengyu, vice-diretor da Administração da Base Espacial Internacional de Wenchang, o local é considerado o núcleo do polo aeroespacial da província e abriga a primeira base de lançamento comercial da China, a Base Espacial Comercial de Hainan.

Desde 2020, ano em que a base começou a operar com infraestrutura limitada, foram inaugurados dois postos de lançamento. Em 30 de novembro de 2024, o foguete Longa Marcha 12 realizou seu voo inaugural a partir do segundo posto, seguido pelo lançamento do Longa Marcha 8 em 12 de março de 2025, a partir do primeiro posto. Entre o final de julho e início de agosto, o centro realizou duas missões espaciais em um intervalo de cinco dias, marcando o início de uma fase de alta cadência de lançamentos.

A comparação com aeroportos e portos marítimos

Yang Tianliang, presidente da Hainan International Commercial Aerospace Launch (Hainan Shangfa), descreve o centro como uma infraestrutura comparável a um aeroporto ou porto marítimo, proporcionando suporte para empresas de foguetes e satélites.

Além disso, ele destaca a localização estratégica de Hainan, com sua baixa latitude, infraestrutura logística marítima e a Zona de Livre Comércio de Hainan, que potencializam a competitividade internacional da base.

Atualmente, os postos 1 e 2 realizam lançamentos regulares, e os postos 3 e 4 estão em construção. O objetivo para 2025 é realizar 20 lançamentos e, até 2026, alcançar 32 lançamentos anuais. Essa expansão inclui novas áreas para montagem de foguetes, aplicações de satélites e serviços de dados.

Centro de inovação e cooperação internacional

Com mais de 700 empresas envolvidas na cadeia aeroespacial, incluindo grandes nomes como iSpace, Galactic Energy e Space Epoch, a base de Wenchang se apoia em quatro frentes principais: foguetes, satélites, dados e turismo espacial.

Além disso, a base conta com o apoio da Administração Nacional Espacial da China (CNSA) e o governo de Hainan, que criou o Centro de Pesquisa de Dados e Aplicações de Satélites no local. A parceria com a Academia Chinesa de Ciências resultou na inauguração do Laboratório Espacial de Wenchang, que se dedica a missões tripuladas e experimentos na estação espacial.

A base de Wenchang também investe no setor de turismo científico. Estão em construção plataformas de observação e centros de divulgação, com o objetivo de aproximar o público da tecnologia espacial por meio de experiências imersivas e programas voltados para jovens.

Segundo Wang Fengyu, o projeto de Wenchang visa consolidar um centro de lançamentos que seja aberto, cooperativo e inovador, capaz de atender às demandas globais e impulsionar o desenvolvimento industrial em Hainan.