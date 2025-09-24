Ciência

Base espacial na China acelera expansão e almeja 32 lançamentos anuais até 2026

Infraestrutura em expansão no centro de lançamento de naves espaciais de Wenchang

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15h49.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 12h54.

O Centro de Lançamento de Naves Espaciais de Wenchang, localizado em Dongjiao, na província de Hainan, tem avançado significativamente em suas obras de infraestrutura.

Entre os projetos em andamento estão a construção de fábricas para montagem e reutilização de foguetes, além da instalação de uma superfábrica de satélites. Essa infraestrutura tem como objetivo impulsionar a transformação da região em um polo estratégico da indústria espacial comercial.

De acordo com Wang Fengyu, vice-diretor da Administração da Base Espacial Internacional de Wenchang, o local é considerado o núcleo do polo aeroespacial da província e abriga a primeira base de lançamento comercial da China, a Base Espacial Comercial de Hainan.

Desde 2020, ano em que a base começou a operar com infraestrutura limitada, foram inaugurados dois postos de lançamento. Em 30 de novembro de 2024, o foguete Longa Marcha 12 realizou seu voo inaugural a partir do segundo posto, seguido pelo lançamento do Longa Marcha 8 em 12 de março de 2025, a partir do primeiro posto. Entre o final de julho e início de agosto, o centro realizou duas missões espaciais em um intervalo de cinco dias, marcando o início de uma fase de alta cadência de lançamentos.

A comparação com aeroportos e portos marítimos

Yang Tianliang, presidente da Hainan International Commercial Aerospace Launch (Hainan Shangfa), descreve o centro como uma infraestrutura comparável a um aeroporto ou porto marítimo, proporcionando suporte para empresas de foguetes e satélites.

Além disso, ele destaca a localização estratégica de Hainan, com sua baixa latitude, infraestrutura logística marítima e a Zona de Livre Comércio de Hainan, que potencializam a competitividade internacional da base.

Atualmente, os postos 1 e 2 realizam lançamentos regulares, e os postos 3 e 4 estão em construção. O objetivo para 2025 é realizar 20 lançamentos e, até 2026, alcançar 32 lançamentos anuais. Essa expansão inclui novas áreas para montagem de foguetes, aplicações de satélites e serviços de dados.

Centro de inovação e cooperação internacional

Com mais de 700 empresas envolvidas na cadeia aeroespacial, incluindo grandes nomes como iSpace, Galactic Energy e Space Epoch, a base de Wenchang se apoia em quatro frentes principais: foguetes, satélites, dados e turismo espacial.

Além disso, a base conta com o apoio da Administração Nacional Espacial da China (CNSA) e o governo de Hainan, que criou o Centro de Pesquisa de Dados e Aplicações de Satélites no local. A parceria com a Academia Chinesa de Ciências resultou na inauguração do Laboratório Espacial de Wenchang, que se dedica a missões tripuladas e experimentos na estação espacial.

A base de Wenchang também investe no setor de turismo científico. Estão em construção plataformas de observação e centros de divulgação, com o objetivo de aproximar o público da tecnologia espacial por meio de experiências imersivas e programas voltados para jovens.

Segundo Wang Fengyu, o projeto de Wenchang visa consolidar um centro de lançamentos que seja aberto, cooperativo e inovador, capaz de atender às demandas globais e impulsionar o desenvolvimento industrial em Hainan.

