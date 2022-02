Balanço da AstraZeneca: doses de reforço turbinam o lucro da farmacêutica

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A AstraZeneca divulgou nesta manhã os resultado do seu último trimestre fiscal e surpreendeu os analistas de mercado.

Impulsionada pela venda das doses de reforço em todo o mundo, a companhia registrou uma receita recorde, com crescimento de 65% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de 12 bilhões de dólares,1 bilhão acima do previsto.

O lucro básico por ação subiu 74%, e bateu 1,67 dólares, acima da estimativa média de 73 centavos de dólar.

Além disso, a empresa aumentou seus dividendos pela primeira vez em uma década, com a distribuição de 2,87 dólares por ação.

O CEO da AstraZeneca Pascal Soriot disse, em comunicado, que a empresa "se tornou líder em pesquisa e desenvolvimento no setor e os números de agora são o resultado do trabalho que realizaram com cinco novos medicamentos que venderam muito bem em 2021".

Para 2022, a empresa prevê um aumento percentual alto na receita pois serão incluídas as vendas de vacinas para crianças e adolescentes.

A AstraZeneca registrou receita total de 37 bilhões de dólares, um aumento de 38% em relação ao ano anterior, dos quais 4 bilhões de dólares foram da vacina contra covid-19 desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.