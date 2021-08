Astronauta compartilha vídeo da aurora austral feito do espaço; assista

O astronauta da ESA Thomas Pesquet, a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI, ou ISS na sigla em inglês) publicou um vídeo em sua rede social para mostrar a aurora austral (aurora australis), um dos mais belos fenômenos naturais do planeta. Aurora austral foi flagrada acima do sul do Oceano Índico entre a Ásia e a Antártida.

Em um trecho do post feito no twitter, Pesquet escreveu “Se você preferir entrar no fim de semana com calma, eu ofereço a você este timelapse de aurora australis.”

O display colorido em timelapse – que retrata a passagem de várias horas em apenas alguns segundos - é causado pelo forte vento solar que atinge o escudo magnético da Terra. A aurora é uma exibição cativante de luz no céu noturno.

As auroras boreal e austral – também chamadas de luzes do norte e luzes do sul – ocorrem nos polos norte e sul do nosso planeta. Elas aparecem como uma nuvem verde, que arentemente se cruza com o brilho da atmosfera da Terra.