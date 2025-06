Telescópio James Webb captura primeira imagem direta de exoplaneta

O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta histórica ao capturar pela primeira vez a imagem direta de um exoplaneta, um planeta fora do nosso Sistema Solar.

O astro, denominado TWA 7b, possui massa semelhante à de Saturno e é o menor exoplaneta já fotografado diretamente, com cerca de 30% da massa de Júpiter. O planeta orbita a estrela jovem TWA 7, localizada a aproximadamente 110 anos-luz da Terra.

Como a imagem foi capturada

Isso foi possível graças ao uso do coronógrafo do James Webb, um instrumento que bloqueia a luz intensa da estrela hospedeira, permitindo revelar o planeta que está situado em um disco de poeira e detritos ao redor da estrela. Essa região pode ser um local onde outros planetas estão se formando.

O coronógrafo cria um “eclipse artificial”, essencial para superar o brilho ofuscante da estrela, que normalmente dificulta a observação de planetas ao seu redor.

Avanços na busca por exoplanetas

Segundo os cientistas, essa descoberta representa um avanço significativo na busca e estudo de sistemas planetários. Agora, com a tecnologia do James Webb, é possível capturar imagens de planetas com massas semelhantes às do nosso Sistema Solar.

A pesquisa, publicada na revista Nature em junho de 2025, foi liderada por cientistas franceses do Observatório de Paris, com a colaboração de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e do Space Telescope Science Institute.