O último enigma de Stephen Hawking: o que existe além do universo?

O físico Stephen Hawking deixou, em seu último artigo científico, uma proposta ousada sobre a origem do universo e a possível existência de múltiplos cosmos. O trabalho, finalizado dias antes de sua morte e publicado na Journal of High-Energy Physics, sugere que, se existirem outros universos além do nosso, todos eles seguem leis físicas equivalentes às que conhecemos.

A pesquisa foi desenvolvida em parceria com o cosmólogo Thomas Hertog, da Universidade KU Leuven, na Bélgica. O objetivo era resolver uma contradição deixada por teorias anteriores formuladas pelo próprio Hawking, que apontavam para a existência de um multiverso potencialmente infinito — com realidades radicalmente diferentes da nossa.

Do caos à estrutura

Desde os anos 1980, Hawking e o físico James Hartle propunham que o universo poderia ter surgido do “nada” por meio de leis da mecânica quântica, sem a necessidade de um ponto inicial no tempo. No entanto, essa explicação conduziu à ideia de um multiverso caótico, com uma infinidade de universos possíveis, cada um com características próprias.

O novo artigo busca limitar esse cenário. Usando técnicas matemáticas inspiradas na teoria das cordas, Hawking e Hertog propõem um modelo em que apenas universos com leis físicas compatíveis com as do nosso cosmos poderiam existir.

Universo típico

A proposta resgata a previsibilidade das observações cosmológicas. Se todas as realidades paralelas seguem regras similares às que testamos em laboratório, isso permite que os cientistas usem dados observacionais do nosso universo para teorizar sobre os demais.

Segundo Hertog, o tipo de leis fundamentais que emergem após o Big Bang está diretamente ligado às condições iniciais daquele instante. Entender esse processo pode revelar como essas leis se formam e se são realmente únicas.

O artigo também apontava um caminho empírico: a radiação cósmica de fundo — vestígio da expansão inicial do universo — pode conter pistas sobre outros cosmos. Embora não indique possibilidade de comunicação ou viagem entre universos, a hipótese abre novas rotas para a física teórica explorar a origem e a estrutura do espaço-tempo.