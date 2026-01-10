Arpão mais antigo do mundo veio do Brasil, diz pesquisa

Baleias: evidências sugerem que a caça ao animal começou no Brasil, não no Ártico (Agence France-Presse/AFP)
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07h11.
Pesquisadores identificaram no litoral sul do Brasil evidências de que populações pré-históricas caçavam baleias há quase cinco mil anos. A descoberta, publicado na revista Nature Communications, foi feita a partir de artefatos esculpidos em ossos e preservados em sítios arqueológicos da região da Baía de Babitonga, entre Santa Catarina e Paraná.
Os objetos, semelhantes a arpões, podem ser os mais antigos já registrados associados à caça ativa desses animais. Até então, acreditava-se que povos antigos da América do Sul apenas aproveitavam baleias encalhadas ou carcaças trazidas pelo mar.
Os artefatos tinham formato alongado, semelhante ao de uma lança. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, os arpões eram confeccionados a partir de ossos de baleias mortas anteriormente e usados em pequenas embarcações. Ao atingir o animal, o objeto permanecia preso e impedia mergulhos profundos, facilitando o abate.
As análises indicaram ainda que a maior parte dos ossos utilizados era de baleia-franca-austral, espécie conhecida por nadar perto da costa e se mover lentamente, o que favorecia a captura.
Até então, a hipótese mais aceita era a de que povos antigos do litoral apenas aproveitavam carcaças trazidas pelo mar ou animais encalhados. A presença dos arpões e o tipo de ossos encontrados sugerem planejamento, embarcações e técnicas específicas para a caça.
Para esses grupos, a captura de uma baleia poderia representar meses de alimento e prestígio social. Há relatos de que objetos feitos de osso eram enterrados junto a indivíduos.
Especialistas ouvidos pela Nature afirmam que as evidências são fortes e ampliam o entendimento sobre os primeiros registros de caça às baleias. No entanto, parte da comunidade científica ressalta que faltam marcas diretas em ossos de baleia que comprovem o impacto dos arpões, o que mantém o debate aberto.
Mesmo assim, a descoberta desloca para o Sul do planeta a origem documentada da caça às baleias, antes associada a regiões frias do Ártico ou do Pacífico Norte.