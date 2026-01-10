Arpão mais antigo do mundo veio do Brasil, diz pesquisa

Pesquisadores identificaram no litoral sul do Brasil evidências de que populações pré-históricas caçavam baleias há quase cinco mil anos. A descoberta, publicado na revista Nature Communications, foi feita a partir de artefatos esculpidos em ossos e preservados em sítios arqueológicos da região da Baía de Babitonga, entre Santa Catarina e Paraná.

Os objetos, semelhantes a arpões, podem ser os mais antigos já registrados associados à caça ativa desses animais. Até então, acreditava-se que povos antigos da América do Sul apenas aproveitavam baleias encalhadas ou carcaças trazidas pelo mar.

Arpões feitos de ossos e técnica de captura

Os artefatos tinham formato alongado, semelhante ao de uma lança. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, os arpões eram confeccionados a partir de ossos de baleias mortas anteriormente e usados em pequenas embarcações. Ao atingir o animal, o objeto permanecia preso e impedia mergulhos profundos, facilitando o abate.

As análises indicaram ainda que a maior parte dos ossos utilizados era de baleia-franca-austral, espécie conhecida por nadar perto da costa e se mover lentamente, o que favorecia a captura.

Significado histórico e social da descoberta

Até então, a hipótese mais aceita era a de que povos antigos do litoral apenas aproveitavam carcaças trazidas pelo mar ou animais encalhados. A presença dos arpões e o tipo de ossos encontrados sugerem planejamento, embarcações e técnicas específicas para a caça.

Para esses grupos, a captura de uma baleia poderia representar meses de alimento e prestígio social. Há relatos de que objetos feitos de osso eram enterrados junto a indivíduos.

Especialistas ouvidos pela Nature afirmam que as evidências são fortes e ampliam o entendimento sobre os primeiros registros de caça às baleias. No entanto, parte da comunidade científica ressalta que faltam marcas diretas em ossos de baleia que comprovem o impacto dos arpões, o que mantém o debate aberto.

Mesmo assim, a descoberta desloca para o Sul do planeta a origem documentada da caça às baleias, antes associada a regiões frias do Ártico ou do Pacífico Norte.