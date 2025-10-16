Carreira

4 cargos de IA em ascensão que pagam mais de R$ 1 milhão por ano

A nova C-suite: cargos como Chief AI Officer e engenheiro aplicado em IA são criados com pacotes salariais milionários para guiar a estratégia corporativa

O futuro exige adaptabilidade: 59% dos executivos veem a IA como uma criadora de oportunidades, exigindo que o profissional se especialize em áreas de nicho (iStock). (Choreograph/iStockphoto)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16h12.

Executivos globais demonstram otimismo quanto ao futuro do emprego na era da inteligência artificial (IA), apesar de alguns líderes alertarem para o risco de desemprego. O relatório do Futuro do Trabalho de 2025 aponta que 41% dos empregadores planejam reduzir suas equipes devido à adoção da IA.

Por outro lado, a IA transforma os empregos existentes e 97% das empresas brasileiras já contrataram profissionais com certificações em IA , como aponta a pesquisa da Coursera. Por isso, funções desse nicho têm salários que ultrapassam US$ 200.000 anuais. O foco é estratégia, implantação e soluções de negócios personalizadas.

1. Chief AI Officer (CAIO)

Este é o mais novo cargo executivo em 2025, e um dos que estão em ascensão. O CAIO atua no nível C-suite e supervisiona toda a implementação e estratégia de IA na organização, além de definir políticas de ética e transformação digital.

Empresas que obtêm maior sucesso em ROI com a IA geralmente têm este cargo dedicado. O salário médio é de US$ 250 mil, e alguns pacotes de remuneração superam US$ 1 milhão.

2. Especialista em segurança e governança de IA

Esta função é crítica para a segurança e governança. Esse profissional é responsável por desenvolver frameworks e políticas claras (guardrails) que evitam riscos e garantem o uso ético da IA. A ausência desta política expõe a empresa a grandes riscos. O salário médio fica entre US$ 200 mil e 240 mil.

3. Engenheiro aplicado em IA

Este engenheiro constrói, desenvolve e implementa soluções de IA personalizadas para uso interno e para clientes. Muitos destes cargos estão associados à construção de agentes de IA.

O foco é aplicar a IA para resolver necessidades específicas do negócio e permitir o trabalho em escala. O salário médio é de US$ 150 mil.

4. Expert em conteúdo gerado por IA

Este especialista otimiza as capacidades dos grandes modelos de linguagem (LLMs) por meio da criação de dados de treinamento de alta qualidade e do uso da criatividade para refinar os outputs.

É o profissional que garante que o conteúdo gerado pela IA seja preciso e mantenha a voz da marca. Este papel exige forte experiência em escrita, gramática e atenção aos detalhes. O salário médio fica entre US$ 55 mil a mais de US$ 90 mil.

Para garantir os novos cargos lucrativos, o profissional deve aprimorar suas habilidades (upskilling), tornando-as especializadas e relevantes. O foco deve ser o valor financeiro direto e a capacidade de traduzir a experiência técnica em soluções de negócios.

O CEO do LinkedIn reitera: o talento que domina a IA tem maior chance de prosperar.

