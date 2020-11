A comunicação com astronautas que estarão em Marte pode não ser tão simples como imaginamos. Isso porque, apesar de estar perto da Terra, a uma distância de 54,6 milhões de quilômetros, é difícil conseguir sinal de 4G em um smartphone no outro planeta. Não, na verdade não é bem isso.

Comunicar-se de forma interplanetária é mais complicado do que sinais de 4G em alguns lugares do Braisl. A velocidade da luz é a forma mais rápida de um objeto viajar pelo espaço, em um vacúo perfeitamente vazio, uma partícula de luz (fóton) pode viajar até 299,792 quilômetros por segundo. Muito rápido, certo? Errado. A velocidade da luz pode ser muito devagar durante conversas com outros planetas, não importa o quão próximos eles estão um do outro.

Um cientista planetário da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA, na sigla em inglês), James O’Donoghue, fez uma animação para mostrar como a comunicação em Marte deve acontecer — e ser mais complicada do que cientistas e não cientistas haviam imaginado.

Em seu perfil no Twitter, O’Donoghue afirmou que “a comunicação em velocidade da luz entre a Terra e a Lua não é tão ruim, mas usá-la para fazer vídeochamadas com astronautas marcianos será uma tarefa complicada, mesmo quando Marte está próximo da Terra”.

Uma dificuldade que pode atrapalhar (ou não) as futuras missões ao planeta vermelho.

Light speed radio communication between Earth and the Moon isn't so bad, but using it to video chat with Martian astronauts is going to be tough, even when Mars is closest to Earth. Here light is emitted as a pulse every 3.36 seconds, making the pulses separated by 1 million km pic.twitter.com/AXI7piceLv

— James O'Donoghue (@physicsJ) July 4, 2020