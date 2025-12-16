Amizade em alto mar entre golfinhos e orcas surpreende cientistas

Cientistas registraram o que pode ser o primeiro caso documentado de interações positivas entre orcas, predadoras típicas do topo da cadeia alimentar, e cetáceos menores, como golfinhos e botos. As observações foram feitas na costa da Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá.

Em um dos episódios, um grupo de botos-de-Dall se aproximou de uma orca adulta e nadou ao seu redor por alguns minutos antes de seguir em direção a uma fêmea com um filhote.

“O filhote parecia estar se divertindo muito”, disse a bióloga marinha Brittany Visona-Kelly, da organização Ocean Wise, à National Geographic. A mãe, no entanto, mostrou sinais de irritação e chegou a bater a cauda na água.

As cenas foram captadas por drones e fazem parte de um conjunto maior de registros envolvendo orcas residentes do norte, golfinhos-de-flancos-brancos do Pacífico e botos-de-Dall. Segundo os pesquisadores, esses encontros desafiam a ideia de que interações com orcasquase sempre terminam de forma agressiva.

Amizade

De acordo com Visona-Kelly, os golfinhos e botos “parecem ser atraídos pelas orcas residentes do norte”. Uma das hipóteses é que esses cetáceos menores usem as orcas pescadoras como uma espécie de escudo contra outro grupo mais perigoso: as orcas Bigg’s, conhecidas por caçar mamíferos marinhos.

“Como qualquer animal, eles vivem com medo”, afirmou Sarah Teman, doutoranda em ciência de mamíferos marinhos na Universidade de Washington, à National Geographic. “Faz sentido que golfinhos e botos queriam aliviar isso por um tempo, ficando perto de animais maiores que não vão machucá-los."

Um estudo publicado na revista Ecology and Evolution analisou 42 interações registradas por drone entre 2018 e 2021 no estreito de Johnstone, na costa ocidental do Canadá. As imagens mostram os cetáceos menores se aproximando das orcas, nadando em formação e, em alguns casos, brincando com os filhotes por mais de uma hora.

Por que as orcas colaboram?

Os benefícios para as orcas, porém, não são claros.

“Os adultos parecem apenas tolerar os golfinhos e botos”, disse Visona-Kelly. “Às vezes, eles claramente se irritam.” Teman comparou a situação a brincar com crianças em uma festa de família. “No começo é divertido. Depois, você pensa: ‘preciso de um espaço’.”

Caça em parceria

Além das interações sociais, cientistas também observaram algo ainda mais raro: orcas e golfinhos caçando juntos.

Em um estudo publicado na revista Scientific Reports, pesquisadores relataram 25 ocasiões em que orcas residentes do norte seguiram golfinhos durante mergulhos em busca de alimento.

“Não era apenas caos”, afirmou Sarah Fortune, professora da Universidade Dalhousie, à National Geographic. “Havia uma certa organização.” Segundo ela, os animais chegaram a permanecer juntos a quase 60 metros de profundidade, em ambiente de pouca luz, enquanto se revezavam na ecolocalização para localizar presas.

As imagens mostram que, após as orcas capturarem salmões, restos do peixe ficavam disponíveis para os golfinhos. “Havia uma nuvem de sangue e escamas, e os golfinhos apareciam para pegar esses fragmentos”, disse.

Escassez de alimento

Especialistas afirmam que o comportamento pode estar ligado à escassez de alimento. O salmão-chinook, base da dieta das orcas residentes, enfrenta diminuição populacional devido às mudanças climáticas e à pesca predatória.

“Quanto mais olhos procurando comida, melhor”, disse Ari Friedlaender, professor da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, à National Geographic. “Trabalhar juntos pode aumentar a quantidade de alimento para cada indivíduo.”

Os pesquisadores destacam que novas tecnologias, como drones e câmeras subaquáticas, foram decisivas para revelar essas interações. “Isso muda tudo”, afirmou o ecólogo marinho Josh McInnes, da Oceanic Research Alliance. “Agora conseguimos ver o que antes estava fora do nosso alcance.”

Para os cientistas, os achados levantam novas questões sobre cooperação entre espécies e sobre a saúde dos ecossistemas marinhos. Se essas parcerias forem resultado da escassez de alimento, elas podem ser mais um sinal da pressão crescente sobre os oceanos.