Alemanha identifica nova variante do coronavírus

A Alemanha anunciou nesta terça-feira, 19, a descoberta de uma nova mutação do coronavírus identificada entre um grupo de pacientes de um hospital na cidade de esqui de Garmisch-Partenkirchen, sudeste do país.

A mutação do vírus foi identificada em 35 das 73 pessoas infectadas no hospital, informou o site BR24 nesta segunda-feira. As amostras agora estão sendo examinadas no hospital universitário Charité em Berlim.

Autoridades disseram que a variante é diferente das descobertas recentemente no Reino Unido e na África do Sul.

“No momento, descobrimos uma pequena mutação pontual… e não está absolutamente claro se será de relevância clínica”, disse o vice-diretor médico do hospital, Clemens Stockklausner. “Temos que esperar o sequenciamento completo.”

Lockdown mais longo?

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, quer prolongar o lockdown até 15 de fevereiro e tornar as máscaras médicas obrigatórias nos transportes públicos e nas lojas, como parte de um pacote de medidas para tentar controlar o coronavírus.

O projeto quer manter as escolas fechadas até meados de fevereiro e melhorar a ajuda às empresas afetadas pela extensão do bloqueio. Também propôs a criação de um grupo de trabalho para descobrir como sair das restrições de forma segura e equitativa.

Merkel deve se reunir nesta terça-feira com líderes regionais para discutir medidas para conter a pandemia do coronavírus.

O número de casos confirmados de coronavírus aumentou em 11.369 para 2,05 milhões, mostrou o Instituto Robert Koch (RKI) para doenças infecciosas nesta terça-feira. O número de mortos foi de 989 e total chega a 47.622.