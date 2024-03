A luta da Novo Nordisk contra falsificações de Ozempic

Lars Fruergaard Jorgensen, CEO da Novo Nordisk, anunciou na última sexta-feira, 8, que a empresa está trabalhando com autoridades de vários países para combater versões falsificadas de seu popular medicamento Ozempic.

A empresa, que se tornou a mais valiosa da Europa no ano passado, vem testando produtos suspeitos e colaborando com autoridades para investigar falsificações. O Ozempic falsificado foi encontrado em até 16 países até o momento, de acordo com a Partnership for Safe Medicines, um grupo anti-falsificação.

A demanda crescente pelos medicamentos da Novo que promovem a perda de peso, impulsionada pelo endosso de estrelas de Hollywood e uma febre das redes sociais, supera em muito o fornecimento, dando origem a preocupações cada vez maiores sobre medicamentos não regulamentados e falsificados.

Embora o Ozempic seja aprovado para diabetes, ele tem o mesmo ingrediente ativo do poderoso medicamento para perda de peso da Novo, o Wegovy, e tem sido usado fora da bula para perda de peso.

Segundo informações obtidas pela agência de notícias Reuters, pacientes foram prejudicados após tomar Ozempic falso na Bélgica, Iraque, Sérvia e Suíça no ano passado. Os relatórios, feitos pela Novo à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, mostraram que as pessoas sofreram quedas perigosas nos níveis de açúcar no sangue, a chamada hipoglicemia, após tomar versões suspeitas ou confirmadas falsas do medicamento.

Um outro relatório à autoridade norte-americana, obtido pela Reuters, relata o caso de uma mulher de 45 anos na Bélgica que sofreu uma convulsão e acabou em coma diabético após tomar um Ozempic falso suspeito para perder peso. Seu médico disse que ela injetou pelo menos 18 doses de insulina pura, quase cinco vezes a dose recomendada para uma pessoa com diabetes, mostrou o relatório.

A fabricante de medicamentos disse à Reuters que encontrou uma caneta de insulina Semglee nos EUA em junho passado, fabricada pelo fabricante indiano Biocon, que tinha um rótulo de Ozempic falsificado suspeito colado sobre ela.

Outros relatórios obtidos pela Reuters mostram que uma pessoa morreu no ano passado de coagulação sanguínea anormal após tomar um medicamento que foi anunciado como semaglutida composta. Três outras pessoas sofreram vômitos severos e náuseas, perda sensorial nas pernas e queda nos níveis de plaquetas sanguíneas. O médico cujo paciente morreu relatou que o evento possivelmente estava relacionado ao uso de semaglutida composta.

Quem está por trás dos "Ozempic fake"

Tanto o crime organizado quanto os empreendedores solitários estão buscando capitalizar a loucura pela perda de peso, segundo informações da Bloomberg. Suas preparações são, na melhor das hipóteses, inúteis, e, na pior delas, mortais, diz a agência de notícias.

"Esta é uma ameaça criminosa completamente nova para nós", disse à Bloomberg Andy Morling, líder da Agência Reguladora de Produtos de Saúde e Medicamentos do Reino Unido, que tem investigado casos de Ozempic pirata. Quando não há produtos legítimos suficientes para atender à demanda, disse Morling, "os criminosos são muito rápidos em encontrar uma maneira de entrar nisso."

A agência de medicamentos do Reino Unido apreendeu 869 canetas falsas de Ozempic até agora — mais do que seus equivalentes na Dinamarca, Irlanda, Suíça, Islândia e nos Países Baixos combinados.

As canetas encontradas na Grã-Bretanha incluem falsificações grosseiras, bem como aquelas distribuídas em massa por criminosos mais sofisticados. Algumas continham insulina em vez do ingrediente ativo tanto no Ozempic quanto no Wegovy. As falsificações incluem códigos de barras e embalagens que parecem semelhantes em cor, tamanho e forma às canetas legítimas.

Os medicamentos falsificados são um grande negócio para criminosos globalmente, com o crime farmacêutico aumentando 50% entre 2018 e 2022 e impactando a maioria dos países, segundo dados do Instituto de Segurança Farmacêutica. A Organização Mundial da Saúde estimou que um em cada dez produtos médicos em países de baixa e média renda é de qualidade inferior ou falsificado.

No Reino Unido, anúncios de venda de Ozempic começaram a aparecer no TikTok; fóruns do Facebook estavam aconselhando as pessoas sobre quais salões de beleza frequentar, e sites suspeitos estavam prometendo estoques do medicamento. Vários sites e páginas do Facebook ainda anunciam "injeções de emagrecimento" à venda no Reino Unido. Vários afirmam que suas injeções contêm semaglutida. Alguns dos preços anunciados também estão bem abaixo dos cerca de £ 195 (US$ 249) cobrados por farmácias comuns por um tratamento de quatro semanas — e não há pedido de receita médica.

Enquanto Morling e sua equipe acreditam ter agido rapidamente e de forma decisiva contra produtos falsos que entraram na Grã-Bretanha, o mercado global de falsificações para perda de peso parece estar apenas começando.

Os reguladores da Irlanda e da Suíça adotaram uma abordagem mais semelhante à da agência de medicamentos do Reino Unido, monitorando ativamente as falsificações. A Irlanda deteve 286 unidades de produtos que afirmavam ser semaglutida entre 2022 e outubro de 2023.