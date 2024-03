Novo medicamento promete queimar gordura 5 vezes mais rápido que Ozempic — e ações saltam 146%

As ações da Viking Therapeutics mais do que dobraram, disparando 146% em dois dias da semana passada, depois que a empresa de biotecnologia de San Diego anunciou resultados positivos do seu ensaio de Fase II do seu principal candidato clínico VK2735 para pacientes com obesidade.

A empresa desafia a Novo Nordisk, que produz o Ozempic e o Wegovy, e a Eli Lilly, produtora do Zepbound. As farmacêuticas hoje dominam o desenvolvimento de medicamentos para distúrbios metabólicos como diabetes e obesidade.

A desafiante pode dar dor de cabeça para esses grandes players. Segundo o estudo, os pacientes que receberam o novo injetável uma vez por semana, durante 13 semanas, perderam 14,7% do seu peso, em média. Ozempic e o Wegovy levam 68 semanas para apresentar um resultado semelhante.

O VK2735, assim como os remédios já existentes, "imita" o efeito de um hormônio que faz as pessoas se sentirem saciadas. No entanto, o medicamento da Viking Therapeutics também simula a atuação de um polipeptídeo que retarda os movimentos intestinais.

Até 88% dos pacientes em VK2735 experimentaram perda de peso de 10% ou mais, em comparação com 4% das pessoas no placebo, e a Viking acredita que mais perda de peso é possível também além da semana 13.

Como acontece com outros medicamentos GLP-1, muitos pacientes experimentaram náuseas, com a taxa atingindo 63% na dose mais alta, mas a maioria dos casos foi leve e nenhum foi grave. Um paciente foi ao hospital com sintomas de tontura. O paciente foi diagnosticado com desidratação e admitido no hospital, desencadeando um evento adverso grave, mas depois se recuperou.

"Estamos ansiosos para avançar com esta terapia importante para o desenvolvimento clínico posterior ainda este ano", disse o CEO da Viking, Brian Lian, PhD, em comunicado.

O próximo passo é realizar uma reunião com a FDA, algo que Lian espera que aconteça por volta do meio do ano. “Parece mais do que provável que um estudo de fase 2b seja o próximo passo aqui, mas teremos uma ideia melhor depois de conversarmos com a FDA e obtermos alguma orientação”, disse o CEO.