10 frases de Stephen Hawking para desvendar o universo

O físico Stephen Hawking ajudou a reescrever o entendimento moderno sobre buracos negros. Além de mostrar que esses objetos não são eternos, ele propôs que informações podem não se perder completamente após a evaporação de um buraco negro — um dos problemas mais desafiadores da física teórica.

Sua última teoria, publicada em dezembro de 2018, nove meses após sua morte, foi escrita em parceria com Malcolm Perry, Sasha Haco e Andrew Strominger. Nela, o grupo argumenta que buracos negros podem reter informações por meio de estruturas chamadas de “cabelos macios”, que permaneceriam mesmo após o desaparecimento do buraco.

Além da massa e da temperatura

A nova abordagem se opõe à ideia clássica de que os buracos negros são definidos apenas por sua massa, carga elétrica e rotação. Para Hawking e seus colegas, cada buraco negro tem características únicas, e essas particularidades podem ser registradas nessas estruturas sutis ao redor do horizonte de eventos.

A teoria tenta resolver um dilema central da física: se as leis quânticas dizem que informação não pode ser destruída, como explicar a existência de buracos negros que parecem engolir tudo sem deixar vestígios?

Radiação de Hawking: buracos negros não são eternos

Nos anos 1970, Hawking já havia revolucionado a área ao prever que buracos negros emitem partículas — fenômeno que ficou conhecido como radiação de Hawking. Essa emissão ocorre porque o vácuo ao redor do buraco negro não é realmente vazio, mas sim repleto de flutuações quânticas.

Segundo o físico, quando duas partículas virtuais surgem próximas ao buraco negro, uma pode ser capturada enquanto a outra escapa. Esse processo leva a uma perda gradual de energia e massa, fazendo com que o buraco negro evapore ao longo de bilhões de anos.

O legado permanece

Stephen Hawking morreu em 2018, aos 76 anos. Mesmo após sua partida, suas ideias continuam no centro do debate científico. Ao tentar unificar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica, ele desafiou fronteiras fundamentais da física moderna.

A teoria final sobre os “cabelos macios” ainda não é uma resposta definitiva ao paradoxo da informação em buracos negros — mas é uma das propostas mais influentes no esforço de resolver esse enigma.

