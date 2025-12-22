10 frases de Stephen Hawking para desvendar o universo

Stephen Hawking: veja 10 frases do físico (Dave J Hogan/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09h22.
O físico Stephen Hawking ajudou a reescrever o entendimento moderno sobre buracos negros. Além de mostrar que esses objetos não são eternos, ele propôs que informações podem não se perder completamente após a evaporação de um buraco negro — um dos problemas mais desafiadores da física teórica.
Sua última teoria, publicada em dezembro de 2018, nove meses após sua morte, foi escrita em parceria com Malcolm Perry, Sasha Haco e Andrew Strominger. Nela, o grupo argumenta que buracos negros podem reter informações por meio de estruturas chamadas de “cabelos macios”, que permaneceriam mesmo após o desaparecimento do buraco.
A nova abordagem se opõe à ideia clássica de que os buracos negros são definidos apenas por sua massa, carga elétrica e rotação. Para Hawking e seus colegas, cada buraco negro tem características únicas, e essas particularidades podem ser registradas nessas estruturas sutis ao redor do horizonte de eventos.
A teoria tenta resolver um dilema central da física: se as leis quânticas dizem que informação não pode ser destruída, como explicar a existência de buracos negros que parecem engolir tudo sem deixar vestígios?
Nos anos 1970, Hawking já havia revolucionado a área ao prever que buracos negros emitem partículas — fenômeno que ficou conhecido como radiação de Hawking. Essa emissão ocorre porque o vácuo ao redor do buraco negro não é realmente vazio, mas sim repleto de flutuações quânticas.
Segundo o físico, quando duas partículas virtuais surgem próximas ao buraco negro, uma pode ser capturada enquanto a outra escapa. Esse processo leva a uma perda gradual de energia e massa, fazendo com que o buraco negro evapore ao longo de bilhões de anos.
Stephen Hawking morreu em 2018, aos 76 anos. Mesmo após sua partida, suas ideias continuam no centro do debate científico. Ao tentar unificar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica, ele desafiou fronteiras fundamentais da física moderna.
A teoria final sobre os “cabelos macios” ainda não é uma resposta definitiva ao paradoxo da informação em buracos negros — mas é uma das propostas mais influentes no esforço de resolver esse enigma.