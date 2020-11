Zeiss lança lentes inteligentes adaptadas aos dispositivos digitais

A marca alemã Zeiss, uma das maiores fabricantes de lentes de contato para os olhos do mundo, está colocando no mercado um novo portfólio de produtos que prometem aliviar os olhos da superexposição aos dispositivos digitais como celulares e computadores.

Com 3 modelos de lentes, a coleção Zeiss SmartLife foi criada considerando os movimentos dos nossos olhos no universo digital. O desempenho óptico foi projetado para alterações frequentes da posição da cabeça e dos olhos, o que garante ao usuário um conforto visual imediato e um período de adaptação mais rápido do que em lentes convencionais.

As lentes chegam ao mercado em três versões: Visão Simples, Digital e Progressive, que permitem ajuste do grau de acordo com a necessidade de cada faixa etária, estilo de vida e comportamento visual.

“As lentes ZEISS SmartLife oferecem o que há de mais moderno no setor óptico graças à tecnologia de ponta aplicada, que garante total precisão ao mesmo tempo em que oferece maior conforto visual. Nos empenhamos para garantir o mais alto índice de adaptação satisfatória das lentes entre os usuários de óculos, reduzindo e até eliminando os incômodos enfrentados pela maioria no período de adaptação”, explica Marcelo Frias, Diretor de Marketing da Zeiss.

Com valores a partir de 629 reais, as novas lentes Zeiss SmartLife estão à venda nas licenciadas e em ópticas parceiras de todo o país.

Baseado em estudos sobre o consumidor e na investigação científica do comportamento visual dos tempos modernos, o portfólio de lentes ZEISS SmartLife conta com a tecnologia SmartView, que emprega os conceitos de Óptica Nítida, para uma visão nítida, e Óptica Estética, para uma visão confortável.

Um estudo realizado pelo Laboratório de Ciências da ZEISS Vision na Alemanha revela que 70% das pessoas usam vários dispositivos digitais simultaneamente. A pesquisa mostrou que o uso do smartphone faz com que os participantes olhassem para baixo muito mais vezes. As novas lentes prometem trazer conforto aos olhos se adaptando a essa nova dinâmica visual.