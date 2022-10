Zegna lança coleção de viagem e luxo para o Real Madrid

Seguindo o mote "Todo rei precisa de um alfaiate", Zegna e Real Madrid oficializaram a aliança, sendo a Zegna a parceira oficial de roupas de viagem de luxo. Ambos os times titulares de futebol e basquete, sempre que a ocasião o exigir, usarão as roupas exclusivas da Zegna.

A ligação entre o clube mais bem-sucedido do mundo, e o ícone da moda masculina de luxo italiana, com uma herança de know-how na alfaiataria, é baseada em valores compartilhados e um desejo de ultrapassar os limites para ter um impacto positivo na sociedade.

O resultado da parceria foi revelado no começo de Setembro, durante o primeiro jogo da Champions League, da temporada de 2022/2023 e foi comemorado hoje em um evento exclusivo em Madrid, na Cidade do Real Madrid, Valdebebas.

Os itens que fazem parte da coleção, especialmente criados para o Real Madrid, irão aumentar com o tempo, adicionando novos elementos e expandindo as possibilidades conforme a temporada passa. A coleção consiste em uma overshirt e jaqueta, combinadas com calças joggers e moletom e o tênis triple stitch. Nas jaquetas, o novo logo da Zegna aparece no bolso superior do lado esquerdo em um tom refletor de luz, levando a mensagem definitiva.

O novo logo da Zegna será amplificado para o mundo todo, através dessa parceria, com os jogadores do Real Madrid e os valores que eles representam. Consiste em um gráfico de duas faixas que homenageia a Estrada 232 que atravessa o Oasi Zegna, o território natural de mais 100 quilômetros quadrados no norte da Itália, criado como um resultado do comprometimento do fundador com a sustentabilidade. A Estrada 232 é uma inspiração para todo mundo na marca italiana e está conectada com tudo que a empresa vem fazendo durante esses 112 anos, incluindo essa parceria.

“Eu estou muito feliz com essa parceria com o Real Madrid, uma das marcas mais reconhecidas no mundo, com fãs muito empolgados. A importância dos valores foi o que atraiu a Zegna ao Real Madrid. Estamos certos de que o que é visível, seja um item de moda ou ganhar uma partida de futebol, só importa se houver uma postura ética por trás.” Afirma Gildo Zegna, Presidente e CEO do Grupo Ermenegildo Zegna.

“Real Madrid é um clube de futebol único, o clube mais famoso do mundo. Criar um guarda-roupa de lazer de luxo para um time tão emblemático, e fazer isso da maneira tradicional, sob medida, me permitiu testar minhas ideias com homens que realmente vivem o lifestyle da Zegna. Isso cria uma troca eletrizante, na qual aprendemos uns com os outros.” diz Alessandro Sartori, diretor artístico da Zegna.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.