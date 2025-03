Xpeng lança SUVs G6 e G9 2025 com direção autônoma e carregamento ultrarrápido

A Xpeng apresentou nesta sexta-feira, 15, as versões 2025 dos SUVs elétricos G6 e G9, com ajustes de preços e novos recursos. Os modelos passaram a contar com baterias de carregamento ultrarrápido 5C e um sistema de direção autônoma incluído de fábrica.

Novidades e preços dos modelos G6 e G9 2025

O G6 2025 chega ao mercado chinês com três versões, vendidas por RMB 176.800 (US$24.400), RMB 186.800 e RMB 198.800. O preço inicial caiu RMB 23.100 (11,56%) em relação ao modelo anterior. O G9 2025 teve uma redução de RMB 15.100 (5,72%).

Os dois modelos utilizam uma plataforma de 800 volts e suportam carregamento 5C, que permite recarga de 10% a 80% em 12 minutos. “C” refere-se à taxa de carregamento, e 5C indica que a bateria pode ser carregada completamente em um quinto de hora.

Direção autônoma e melhorias técnicas

O G6 estreou na China em junho de 2023 e se tornou um dos principais modelos da Xpeng para reverter o fraco desempenho de vendas do ano anterior. A nova versão mantém essa estratégia, agora com um preço mais competitivo e melhorias técnicas.

O sistema de direção dos dois modelos inclui dois chips NVIDIA Drive Orin e atinge 508 TOPS de capacidade computacional. Seguindo a decisão já aplicada no sedã P7+, a Xpeng removeu os sensores lidar dos G6 e G9, apostando apenas em visão computacional.

Estratégia e participação no mercado chinês

A empresa apresentou os modelos em sua sede em Guangzhou, destacando uma estrutura de versões mais simplificada, após ajustes na estratégia do G9. Antes do lançamento, 23 províncias e cidades chinesas já fizeram financiamentos testados para compra de veículos elétricos, o que pode ser feito através da utilização dos novos SUVs.

Com as atualizações e redução de preços, a Xpeng busca ampliar a participação no mercado chinês de veículos elétricos e fortalecer suas vendas no segmento de SUVs. [Grifar] A marca continua a apostar em tecnologia de ponta e preços acessíveis para se destacar no competitivo mercado de carros elétricos.