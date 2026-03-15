Xícara cheia: novidades para quem gosta de café

Em parceria com a Thereza Nardelli e duas produtora, o ‘Clareira e Germina’ oferecem cafés que apostam em equilíbrio, doçura e acidez (Divulgação/Divulgação)

Café Por Elas lança linha com ilustrações da artista Thereza Nardelli

Em celebração ao mês das mulheres, o Café Por Elas, uma torrefação de cafés de alta qualidade que trabalha apenas com produtoras mulheres, apresenta ao público uma nova linha de cafés especiais em parceria com a artista mineira, Thereza Nardelli, e com produtoras do sul de Minas Gerais. Os pacotes ‘Clareira e Germina’ serão vendidos em edição limitada, celebrando mulheres que plantam, transformam, sustentam a cadeia todos os dias e cuidam do meio ambiente de forma consciente e responsável, por meio da integração do plantio com a natureza e o cuidado com o solo.

O nome ‘Clareira e Germina’ surge da inspiração nas obras da artista e do significado destas palavras, respectivamente “aquela que abre espaço para a luz entrar” e “origem em estado de movimento”. As artes apostam ainda em uma representação da lavoura e da biodiversidade local, além de cores marcantes e imagens abstratas.

Outro ponto da nova linha é a parceria com as produtoras mineiras Luciana Flores e Danielle Fonseca, donas do Sítio Toca da Onça e Fazenda da Serra, respectivamente, que trazem tom ao sabor do café e transformam a linha em uma história de significado. Ambos fermentados, o ‘Clareira’ aposta em uma variedade de Icatu e Mundo Novo, que traz para a xícara um café mais encorpado, cremoso, doce, frutado e com acidez equilibrada, agradando facilmente o paladar. Já o ‘Germina’, nasce do Topázio Amarelo, que proporciona notas mais frutadas e florais, acidez cítrica e corpo licoroso , oferecendo uma experiência sensorial diferenciada para os clientes.

“Nós celebramos as mulheres e seu potencial de transformação ao longo de todo o ano e não podia ser diferente no Mês das Mulheres. ‘Clareira e Germina’ são presentes que queremos oferecer para os nossos clientes, permitindo uma combinação de experiência sensorial e visual, onde eles podem, literalmente, ver a nossa celebração a cada uma das produtoras parceiras, suas histórias e sua força. A arte traduz tudo o que mais importa para nós, desde a natureza até a lavoura e o poder feminino”, afirma Julia Nasr, co-fundadora do Café Por Elas.

As novas linhas já estão disponíveis no recém inaugurado site do Café Por Elas.

‘Festival do Café’ estreia em São Paulo no Plaza Sul Shopping com entrada gratuita

O Plaza Sul Shopping, no bairro Jardim da Saúde, em São Paulo, recebe de 19 a 22 de março o evento Festival do Café. Com entrada gratuita, a programação acontece das 12h às 21h e inclui degustações, venda de produtos artesanais, palestras e shows musicais.

O público poderá provar diferentes cafés especiais, com variados métodos de preparo e perfis sensoriais, apresentados por cafeicultores de São Paulo e de outras regiões do Brasil, reunidos em 15 estandes.

Serviço – Festival do Café no Plaza Sul Shopping

Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde - São Paulo (SP)

Local: P0, ao lado da Starbucks

Datas: 19 e 22 de março (quinta-feira a domingo)

Horários: das 12h às 21h

Evento gratuito

A nova coleção da marca Nespresso inclui cafés e acessórios, como os blends Tanzania Original, Tanzania Vertuo e Togetherness Blend (Divulgação/Divulgação)

Nespresso lança a edição limitada SAMRA Origins

A Nespresso, empresa que vende cápsulas, máquinas e acessórios para café, apresenta no Brasil a edição limitada SAMRA Origins, sua primeira colaboração global com um artista do universo musical. Desenvolvida em parceria com o cantor canadense The Weeknd, a coleção faz referência às raízes etíopes do artista e à relação histórica entre café e herança cultural.

Disponível nos principais canais de venda da marca, a coleção reúne dois cafés e uma linha de acessórios.

A versão Tanzania destaca um arábica da África Oriental cultivado nas encostas férteis do Monte Kilimanjaro, região marcada por uma longa tradição no cultivo de café. Produzido em um terroir particular, o grão passa pelo método de processamento lavado, técnica que ressalta sua acidez vivaz e a equilibra com notas frutadas.

Já o Togetherness Blend reúne arábicas africanos em uma torra clara que destaca notas de frutas cítricas, além de nuances amadeiradas e de mel. Cultivado a partir do conhecimento acumulado ao longo de gerações, o café apresenta perfil suave e foi concebido para valorizar a experiência de degustação — e de compartilhamento.