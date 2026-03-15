Xícara cheia: novidades para quem gosta de café

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Publicado em 15 de março de 2026 às 13h17.
Em celebração ao mês das mulheres, o Café Por Elas, uma torrefação de cafés de alta qualidade que trabalha apenas com produtoras mulheres, apresenta ao público uma nova linha de cafés especiais em parceria com a artista mineira, Thereza Nardelli, e com produtoras do sul de Minas Gerais. Os pacotes ‘Clareira e Germina’ serão vendidos em edição limitada, celebrando mulheres que plantam, transformam, sustentam a cadeia todos os dias e cuidam do meio ambiente de forma consciente e responsável, por meio da integração do plantio com a natureza e o cuidado com o solo.
O nome ‘Clareira e Germina’ surge da inspiração nas obras da artista e do significado destas palavras, respectivamente “aquela que abre espaço para a luz entrar” e “origem em estado de movimento”. As artes apostam ainda em uma representação da lavoura e da biodiversidade local, além de cores marcantes e imagens abstratas.
Outro ponto da nova linha é a parceria com as produtoras mineiras Luciana Flores e Danielle Fonseca, donas do Sítio Toca da Onça e Fazenda da Serra, respectivamente, que trazem tom ao sabor do café e transformam a linha em uma história de significado. Ambos fermentados, o ‘Clareira’ aposta em uma variedade de Icatu e Mundo Novo, que traz para a xícara um café mais encorpado, cremoso, doce, frutado e com acidez equilibrada, agradando facilmente o paladar. Já o ‘Germina’, nasce do Topázio Amarelo, que proporciona notas mais frutadas e florais, acidez cítrica e corpo licoroso , oferecendo uma experiência sensorial diferenciada para os clientes.
“Nós celebramos as mulheres e seu potencial de transformação ao longo de todo o ano e não podia ser diferente no Mês das Mulheres. ‘Clareira e Germina’ são presentes que queremos oferecer para os nossos clientes, permitindo uma combinação de experiência sensorial e visual, onde eles podem, literalmente, ver a nossa celebração a cada uma das produtoras parceiras, suas histórias e sua força. A arte traduz tudo o que mais importa para nós, desde a natureza até a lavoura e o poder feminino”, afirma Julia Nasr, co-fundadora do Café Por Elas.
As novas linhas já estão disponíveis no recém inaugurado site do Café Por Elas.
O Plaza Sul Shopping, no bairro Jardim da Saúde, em São Paulo, recebe de 19 a 22 de março o evento Festival do Café. Com entrada gratuita, a programação acontece das 12h às 21h e inclui degustações, venda de produtos artesanais, palestras e shows musicais.
O público poderá provar diferentes cafés especiais, com variados métodos de preparo e perfis sensoriais, apresentados por cafeicultores de São Paulo e de outras regiões do Brasil, reunidos em 15 estandes.
Serviço – Festival do Café no Plaza Sul Shopping
Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde - São Paulo (SP)
Local: P0, ao lado da Starbucks
Datas: 19 e 22 de março (quinta-feira a domingo)
Horários: das 12h às 21h
Evento gratuito
A Nespresso, empresa que vende cápsulas, máquinas e acessórios para café, apresenta no Brasil a edição limitada SAMRA Origins, sua primeira colaboração global com um artista do universo musical. Desenvolvida em parceria com o cantor canadense The Weeknd, a coleção faz referência às raízes etíopes do artista e à relação histórica entre café e herança cultural.
Disponível nos principais canais de venda da marca, a coleção reúne dois cafés e uma linha de acessórios.
A versão Tanzania destaca um arábica da África Oriental cultivado nas encostas férteis do Monte Kilimanjaro, região marcada por uma longa tradição no cultivo de café. Produzido em um terroir particular, o grão passa pelo método de processamento lavado, técnica que ressalta sua acidez vivaz e a equilibra com notas frutadas.
Já o Togetherness Blend reúne arábicas africanos em uma torra clara que destaca notas de frutas cítricas, além de nuances amadeiradas e de mel. Cultivado a partir do conhecimento acumulado ao longo de gerações, o café apresenta perfil suave e foi concebido para valorizar a experiência de degustação — e de compartilhamento.