Porto de Xangai atinge marca histórica de 50 milhões de TEUs movimentados em 2024

No dia 22 de dezembro, o Porto de Xangai alcançou um marco histórico ao atingir 50 milhões de TEUs (unidades equivalentes a 20 pés) movimentados em 2024, tornando-se o primeiro porto de contêineres no mundo a alcançar esse volume anual.

Às 7h30 do mesmo dia, 14 navios de carga de grande porte estavam simultaneamente atracados no Porto de Yangshan, com todos os cais operando a plena capacidade para atender ao comércio interno e externo.

Desde o início de dezembro, os cais do Porto de Yangshan têm operado em ritmo intenso, com navios frequentemente aguardando em fila para acessar as vagas disponíveis.

A dinâmica é marcada por uma rotatividade constante: os navios que deixam o cais são imediatamente substituídos por outros aguardando na fila.

Wei Rongchun, vice-capitão da equipe de serviço nº 1 da Estação de Fronteira de Yangshan, informou que, desde o início de dezembro, o número médio diário de inspeções de navios de navegação internacional aumentou para 27 viagens, um crescimento de 4,3% em relação ao mês anterior.

Esse aumento na movimentação é atribuído, em parte, ao impacto combinado dos tufões de outono e das frentes de ar frio, que causaram o adiamento de algumas atracações originalmente previstas para novembro.

A expectativa é de que o estado de alta atividade se mantenha até o final do ano, reforçando o papel estratégico do Porto de Xangai como um dos principais hubs logísticos globais.

Dados recentes revelam que, em 2024, o Porto de Xangai consolidou ainda mais sua posição como principal hub logístico global, com a operação de quase 350 rotas internacionais de navios de carga, conectando o porto a mais de 700 portos em mais de 200 países e regiões ao redor do mundo. Esse número representa um aumento de mais de 30 novas rotas em comparação ao ano passado.

O crescimento no número de rotas exigiu investimentos significativos em capacidade por parte das empresas de navegação, o que, por sua vez, impulsionou o aumento do tráfego de navios no Porto de Xangai.

De acordo com estatísticas fornecidas pela Estação de Fronteira de Yangshan, o número acumulado de navios de navegação internacional que entraram e saíram do porto e foram inspecionados pela estação em 2024 ultrapassou 9.860 viagens, registrando um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.