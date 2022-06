WME Conference: programação do evento terá palestras e até shows gratuitos

Nesta quinta-feira, 16, começa a WME Conference – considerada a principal conferência brasileira dedicada ao protagonismo feminino na música. E, nesta edição, serão quatro dias de programação com mais de 40 horas de conteúdo e transmissão ao vivo de todos painéis, pitches, masterclasses, workshops, além de shows e festas (que voltaram a receber o público presencialmente).

VEJA TAMBÉM

Todas as atrações ficarão divididas entre quatro endereços: no casinha Heavy House, em Pinheiros; no N/A Club, espaço noturno recém-inaugurado na praça Dom José Gaspar; e na Casa Natura Musical, palco da festa de encerramento; enquanto parte dos painéis, oficinas e experiências de marcas será concentrada na Biblioteca Mário de Andrade, localizada em plena na Praça da República.

“Estamos muito animadas para combinar o presencial e o virtual pela primeira vez, isso nos dará a oportunidade de manter a capilaridade do evento, ter público de todo o país (e até de fora dele) e ainda viver uma experiência que só o presencial é capaz de promover’’, afirma Monique Dardenne, coidealizadora do projeto, que foi remoto nas duas últimas edições devido à pandemia.

Entre as convidadas estão Karol Conká, Manu Gavassi, Larissa Luz, MC Carol, Tulipa Ruiz, Titi Muller, Mc Carol, Kaê Guajajara, Marta Supernova, Valentina Luz, Cashu, Letticia Munniz, BadSista, Karina Buhr, Bebé, Aíla e Juliana Strassacapa. Por sua vez, a cantora e compositora carioca Teresa Cristina foi escolhida madrinha do evento, que terá ingressos a partir de 35 reais (meia entrada).

Confira a programação completa do WME 2022:

Quinta-feira, 16 de junho

Festa de abertura - Heavy House - Endereço: Rua Benjamim Egas, 297 - Pinheiros.

Sexta-feira, 17 de junho

Painéis, oficinas e masterclasses - Biblioteca Mário de Andrade - Endereço: Rua da Consolação, 94 - República.

O poder da caneta: compositoras ganham força com composições próprias e para outres artistas.

Das 13h00 às 14h00. Mediadora: Tulipa Ruiz

Convidadas: Alzira E, Day Lins e Stefanie

ASA APRESENTA Iniciativas femininas na música e a criação de comunidades.

Das 14h00 às 15h00. Mediadora: Bia Nogueira (Festival Imune)

Convidadas: Cristina Becker (Asa / British Council), Alana Leguth (Hervolution) e Letícia Tomás (PWR Rec)

Q&A Teresa Cristina.

Das 16h00 às 17h30

Participantes: Teresa Cristina e Claudia Assef

Quem está dando as cartas no Top 10? Playlists, o novo jabá e outras estratégias explosivas.

Das 13h00 às 14h00. Mediadora: Cris Falcão

Convidadas: Dani Ribas, Nicole Balestro e Helena Gaia

Hegemonia masculina nas bandas de apoio; existe um caminho para a equidade de gêneros nos palcos?

Das 14h00 às 15h00. Mediadora: Claudia Assef

Convidadas: Carol Navarro, Lana Ferreira e Larissa Luz

Grandes festivais, casas de shows, música eletrônica: fique por dentro das experiências imersivas que vieram com tudo nessa volta aos eventos presenciais

Das 15h00 às 16h00. Mediadora: Carol Soares (OCBL)

Convidadas: Carolina Ramos (Arca), Mari Lorena + à confirmar

Discografia - Artistas contam sobre o processo criativo e estratégia de lançamentos de seus álbuns recém lançados.

Das 16h00 às 17h00. Mediadora: Fabiana Ferraz

Convidadas: Isadora Ribeiro + à confirmar

Oficina Gestão de Carreira - Música e Mercado (13h00 às 14h00).

Oficina YouPix: Música + Influência? Decoding de casos Reais (14h00 às 15h00).

Oficina UBC Apresenta: O que fazer para garantir o recebimento dos seus direitos de execução pública? (15h00 às 16h00).

Shows - Praça Dom José Gaspar (Rua Dr. Bráulio Gomes – República):

Das 18h30 às 19h30: Bebé

Das 20h00 às 21h00: Lazúli

Sábado, 18 de junho

Selo Igual apresenta: O papel da curadoria musical contemporânea como tradutora das transformações sócio-culturais.

Das 13h00 às 14h00. Mediadora: Assucena Assucena

Convidadas: Michelly Mury (Casa Natura Musical ), Karen Cunha (Curadora) e Fabiana Batistela (SIM)

Mynd apresenta: O poder da influência das artistas para além da música (politica, saúde, sexualidade, lifestyle)

Das 14h00 às 15h00. Mediadora: Letticia Munniz

Convidadas: Malu Barbora

Back to Back com Karol Conka e MC Carol - Um papo sobre Saúde Mental e Carreira

Das 15h00 às 16h00. Mediadora: Didi Couto

Convidadas: Karol Conká e MC Carol

Overbooking: O retorno ao presencial trouxe uma avalanche de shows e agendas apertadíssimas. Não era isso que a gente queria?

Das 13h30 às 14h30. Mediadora: Isabela Yu

Convidadas: Paula Lima, Carola + à confirmar

Discografia - Artistas contam sobre o processo criativo e estratégia de lançamentos de seus álbuns recém lançados.

Das 15h30 às 16h30. Mediadora: Renata Simões

Convidadas: Bivolt, Drica Lara e Karen Cavalcanti

Abrindo o Case - Cada artista levará 3 discos de vinil, colocarão para tocar e falarão sobre sua ligação com ele

Das 17h30 às 18h30. Mediadora: Pat Palumbo

Convidadas: Karina Buhr, MEL e Badsista

Oficina Voz Rimada: treinamento, aquecimento e saúde vocal (13h00 às 14h00)

Masterclass Descolonização Musical, sonhos e bem viver (14h00 às 15h00)

Masterclass Dina Dee e outras Pioneiras do Rap (15h00 às 16h00)

Criação de Playlist e Curadoria (17h00 às 18h)

Shows - Praça Dom José Gaspar (Rua Dr. Bráulio Gomes – República):

Das 18h30 às 19h30: Aíla

Das 20h00 às 21h00: Bixarte

Domingo, 19 de junho

Show de encerramento - Casa Natura Musical - Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134 - Pinheiros.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.