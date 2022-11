Volta ao mundo com o Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

Revelado em 2014, o relógio Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum foi criado em três configurações, com a primeira versão em azul e aço inoxidável, a segunda em marrom e ouro rosa e a terceira em uma edição limitada verde exclusiva para os Emirados Árabes Unidos.

Este novo relógio Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum, com sua complicação interna de hora mundial, atesta a experiência da Montblanc em criar complicações práticas e fáceis de usar em um estilo relojoeiro clássico e contemporâneo.

Para 2022, a Montblanc escolheu um mostrador preto e cinza com continentes e meridianos revestidos em ouro rosa, criando um novo esquema de cores quentes para os sofisticados cidadãos internacionais de hoje.

Orbis Terrarum

O termo “Diviso Orbis Terrarum” vem do latim para “circuito do mundo” e foi o nome dado a um mapa-múndi criado pelo general romano Marcus Vipsanius Agrippa, no século I d.C Agrippa precisava de um mapa prático que pudesse ser usado para fins militares. Desconsiderando os elaborados mapas feitos anteriormente pelos gregos, ele decidiu criar um mapa-múndi redondo baseado em levantamentos do extenso sistema de estradas militares que atravessavam o império romano.

O mapa foi enviado para todas as grandes cidades do império, e mesmo que nenhuma cópia conhecida tenha sobrevivido, essa paixão por mapas e representações do nosso planeta vive no relógio mundial Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum, com uma complicação que indica 24 fusos horários ao primeiro olhar.

Alimentado pelo calibre automático MB 29.20 com complicação de hora mundial desenvolvida na manufatura Montblanc e reserva de marcha de aproximadamente 42 horas, o relógio Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum foi projetado com estilo e funcionalidade em sua essência e não poderia ser mais simples de usar.

Como ler as zonas de tempo

Uma vez iniciado, o usuário só precisa pressionar o botão localizado às oito horas até que a cidade de referência esteja no topo. Os ponteiros das horas e minutos serão sincronizados automaticamente para indicar a hora na cidade escolhida. Há também um indicador dia/noite que funciona com um disco giratório que muda de cinza claro (para o horário diurno) para cinza escuro (para a noite) dando uma visão geral da passagem do sol ao redor do planeta de forma prática e intuitiva.

Inspirações do design

O relógio Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum se inspira nos relógios de bolso da Minerva do final do século XIX e início do século XX, com suas caixas polidas em forma de seixo, coroas em forma de cebola e complicações úteis. Esta nova versão vem em uma caixa de aço inoxidável de 43 mm que oferece um forte contraste visual com os continentes e meridianos em ouro rosa e ponteiros e indicações revestidos em ouro rosa.

Construção multicamadas

Um mostrador superior em cristal de safira os continentes visto do Polo Norte em um recorte revestido em ouro rosa. Estes estão rodeados pelos nomes das 24 cidades que representam os diferentes fusos horários. O disco do mostrador inferior, em vários tons de cinza, exibe a indicação dia/noite, além de mostrar as 24 horas dos diferentes fusos horários. Observe o interessante padrão guilhochê neste disco sob os continentes, desenvolvido internamente. Não representa apenas a passagem do sol, mas também os mares e oceanos do mundo

Outros detalhes incluem um elegante anel de capítulo ao redor do mostrador que é pontuado por pontos luminescentes a cada cinco minutos, ponteiros aprimorados com Super-LumiNova para leitura à noite, resistência à água de aproximadamente 50 metros e uma pulseira de crocodilo cinza escuro.

