Novo Macan GTS tem quase tudo que esperamos de um Gran Turismo Sport

O novo Porsche Macan GTS — que desembarca no Brasil ainda no primeiro semestre partindo de R$ 800 mil — é o tipo de carro que impõe aos entusiastas da marca alemã questões quase existenciais. Sem motor a combustão para roncar, soa como um GTS? Com dois motores elétricos conectados uma bateria e pesando 2,5 toneladas, tem o sabor de um GTS? E talvez a mais perturbadora: um SUV elétrico é digno do mítico sobrenome Gran Turismo Sport?

É bem verdade que a nomenclatura já foi mais exclusiva. No próprio 911, modelo mais importante da Porsche, só apareceu em 2010, quase 50 anos depois de estrear no 904 Carrera GTS, vencedor da lendária Targa Florio de 1964. Dali em diante ficou definido que as três letras seriam reunidas ao redor de modelos ainda mais esportivos.

Ocorre que a fórmula que combina conforto e esportividade para uso diário deu tão certo que praticamente todos os carros da marca atualmente têm uma opção GTS — mesmo os elétricos, como Taycan, Taycan Sport Turismo e agora o Macan. É o último degrau antes do topo de gama Turbo.

E é do Macan Turbo que o GTS empresta o conjunto motriz, formado por dois motores elétricos, um em cada eixo, aqui recalibrados para render 516 cv e 97,4 kgfm de torque, ante 584 cv e 115,2 kgfm do mais poderoso da linha. Ativado o controle de largada, o GTS chega a 571 cv e o Turbo, 639 cv. Dados do Inmetro indicam 435 km quilômetros de autonomia.

Porsche Macan GTS: apenas 3,8 segundos até os 100 km/h e 13,3 para romper os 200 km/h (Porsche/Divulgação)

Portanto, rápido o Macan GTS é: são apenas 3,8 segundos até os 100 km/h e 13,3 para romper os 200 km/h — o que o Turbo faz respectivamente em 3,3 e 11,7 segundos.

O que tempera o GTS é a suspensão, 10 milímetros mais baixa e com ajuste exclusivo e orientado para enaltecer a dirigibilidade, sobretudo numa pista. O que não foi o caso no meu primeiro contato com o modelo, restrito às belíssimas, porém restritivas estradas da Côte D’Azur, na França.

E aí que está a magia de um GTS: não é preciso estar em um circuito freando no limite, golpeando a direção na entrada das curvas ou provocando derrapagens de traseira para desfrutá-lo adequadamente.

Num GTS, nos encantamos com o volante revestido em Alcantara, com as costuras vermelhas que contornam a cabine e com os bancos que abraçam o motorista. Ou com o apelo estético provocativo, que traz faróis escurecidos, apêndices aerodinâmicos em preto brilhante, logotipos idem. A melhor pedida é optar pelas cores Red Carmine ou Lugano Blue e desembolsar mais R$ 4.665 pelo pacote Sport Design, que pronuncia mais o spoiler dianteiro.

Só uma coisa faz falta: a orquestra de motor e câmbio trabalhando. No modo de condução Sport Plus, um som metálico, grave e monocórdico invade a cabine, mas não é o bastante.

Talvez seja o único desafio insuperável para os esportivos elétricos.