Vinhos para o inverno: brancos, rosés e espumantes também harmonizam com a estação

Quando o friozinho chega, a forma de escolher um vinho para compor encontros e harmonizar refeições precisa se adequar. Se no verão a bebida se torna uma fonte de frescor, no inverno, os vinhos brancos, rosés, tintos e até mesmo espumantes ganham notas de aconchego.

Mas, em meio a tantas opções nos mercados, como eleger um rótulo que entregue essa experiência “quentinha” para o paladar? A resposta para essa pergunta, segundo a sommelière, educadora de vinhos e embaixadora do Morandé Wine Group no Brasil, Keli Bergamo, envolve todos os sentidos.

Textura e teor alcoólico

De acordo com Bergamo, a percepção de vinho “aconchegante” vem, inicialmente, quando a bebida apresenta um paladar volumoso e macio. Isso faz com que tintos ganhem protagonismo, especialmente os de corpo médio a encorpado, acidez média, taninos mais presentes e um teor alcoólico importante, capaz de provocar sensação de calor.

Porém, engana-se quem pensa que somente os tintos podem trazer essa sensação. “Vinhos brancos com passagem por barricas e estágio sobre suas leveduras, vinhos laranjas, rosés mais intensos e espumantes com maior tempo de autólise também trazem essa sensação de volume e maciez, tão desejados nesse período”, explica a especialista.

Rótulos como Terrarum Selected Blocks Chardonnay (R$ 219,32), traz desde notas de frutas de polpa branca, flores e frutas cítricas a nozes e avelãs torradas. De grande frescor e volume. Harmoniza com fondue de queijo e cassoulet.

O também branco Morandé Terrarum Patrimonial Semillón (R$ 129,90) tem notas de frutas cítricas, pera e mel, com suaves nuances herbáceas. Uma boa sugestão de harmonização é com massa a carbonara.

O conforto também vem do nariz

Outro aspecto é o perfil aromático da bebida. “Vinhos com notas de especiarias, frutas maduras ou até mesmo nuances terrosas e toques amadeirados despertam sensações de conforto; assim como, por outro lado, um vinho com notas florais e de frutas bem frescas trazem uma experiência mais vivaz”, diz Keli.

Entre os vinhos que provocam essa percepção reconfortante, a sommelière sugere um Chardonnay que fermentou em barricas francesas, um Syrah com notas perceptíveis de pimenta preta e um Pinot Noir com notas de chão de floresta, por exemplo.

Morandé VIGNO (R$ 399). De vinhas velhas do Maule, esse tinto de Carignan e Syrah também é bastante complexo, misturando aromas de frutas vermelhas, violeta, café e chocolate amargo. Para acompanhar tutu de feijão, caldo de costela e massas com molhos vermelhos intensos.

Terrarum Selected Blocks Syrah-Cabernet (R$ 229,90). Traz aromas de framboesa, amora e cassis, com notas que lembram pimenta preta, chocolate amargo e canela. Aveludado, profundo, frutado e de longa persistência. Ideal com paleta de cordeiro.

Harmonização com pratos da estação

Na anatomia de um vinho ideal para o inverno, outro fator fundamental é ser amigável para harmonizações. “O ideal é fugir dos excessos: vinhos muito adstringentes, muito amargos, muito alcoólicos e muito ácidos podem se tornar desagradáveis com as comidas mais robustas e complexas da estação, como ensopados, massas com molhos mais intensos e carnes de cocção lenta”, indica a educadora.

As sugestões de Bergamos são o Terrarum Reserva Pinot Noir (R$ 78,90). Leve, tem notas de frutas vermelhas frescas como framboesa e notas levemente picantes, com toques gramíneos e de terra úmida. No paladar, surpreende com nuances de especiarias, chocolate e café torrado. Vai bem com consommés, galinhada e fondue de carne. E o Terrarum Single Estate Carménère (R$ 119,90). Com notas de frutas negras intensas, como amora; notas herbáceas, picantes e de especiarias, como canela e cravo. Perfeito com ensopados condimentados e um belo pasta all’amatriciana.