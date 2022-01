Vinhos: rótulos essenciais para conhecer o terroir chileno e italiano

Quando se pensa em Chile e Itália, mais especificamente, nas bebidas tradicionais desses países, os vinhos vêm à cabeça instantaneamente. Enquanto a Itália se consagra como o maior produtor mundial da bebida, só em 2020, foram 45 milhões de hectolitros, as videiras chilenas produzem alguns dos melhores rótulos da América Latina. "Eu sou francês, mas existem vinhos excelentes em outros países do mundo", brinca Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild.

Para te ajudar a conhecer o terroir chileno e italiano, o fundador do e-commerce Edega indica seus rótulos favoritos produzidos nesses países. "O Villa Rosa Chianti Classico Gran Zelezione 2015 vem de uma família que trabalha como os Rothschild. Esse vinho proporciona um prazer que você não vai achar em outro lugar", diz Rothschild. "Já do Chile, recomendo esse vinho produzido por uma mulher encantadora. Ela pegou o desafio de instalar uma vinícola em um lugar que ninguém acreditava e conseguiu fazer o melhor pinot noir chileno, o Casa Marin Icon Pinot Noir 2012", complementa.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira as sugestões da Edega

VILLA ROSA CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 2015

-

Cor rubi profunda com belo brilho. No olfato, temos aqui um grande exemplo do que a Sangiovese pode oferecer com complexo conjunto de notas florais e de pimentas. Na boca, a textura impressiona pela nobreza do grão e um grande final que já avisa do grande potencial de guarda desse vinho. Chianti elegante para os pratos mais sofisticados da culinária Toscana, carne de caça assada e queijos maturados. Preço: 645,00 reais no edega.com.br.

-

>Este Pinot Noir é o Grand Cru da Casa Marin, reconhecido por diversos críticos como a verdadeira expressão dessa casta no Chile. Produzido nos vinhedos com 20 anos de idade localizados nas colinas da região de San Antonio, em solos graníticos e calcários. A proximidade ao litoral aumenta a influência dos ventos mais frios oriundos da corrente Humbolt, e garantem um perfeito estado de sáude das plantas e uma lenta maturação das uvas. Como resultado, os vinhos são extremamente equilibrados e com bastante frescor. Preço: 375,00 reais no edega.com.br.

ATTILIO & MOCHI THE FIRST GRENACHE 2018

-

Uma das 1.800 garrafas da primeira colheita do primeiro vinhedo de Grenache em Casablanca. Várias pessoas aconselharam seus produtores a não plantar o vinhedo nessa região, portanto não poderia haver um início melhor para um vinho tão teimoso e aguardado. 2018 é uma safra espetacular, uma temporada marcada por um clima mais frio e com maturação mais lenta, potencializando a qualidade das uvas recolhidas à mão, em maio. Preço: 320,00 reais no edega.com.br.

TAERSIA NEGROAMARO BIANCO 2017

Um branco de cor dourada esverdeada e brilho intenso. O nariz lembra especiarias, frutas amarelas, toque de limão siciliano e ervas aromáticas. A boca é bem estruturada com a sensação que o vinho não traz só o habitual equilíbrio entre acidez e fruta dos brancos, mas também com uns taninos levemente perceptíveis. Belo final fresco e mineral. Preço: 190,00 reais no edega.com.br.