Vinhos da Mantiqueira: 6 rótulos premiados para conhecer

Reconhecida pela tradição cafeeira no passado, a Serra da Mantiqueira agora se destaca pelos vinhos. As vinícolas da região montanhosa localizada na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão em seu melhor momento, com muitos rótulos premiados em importantes concursos internacionais.

Em Piranguçu (MG), os vinhos São Bernardo 2020 e Arcanum da Serra 2020, produzidos pela vinícola Ferreira, conquistaram medalha de prata no Decanter World Wine Awards de Londres, a maior premiação do mundo dos vinhos.

O rótulo Brandina Assemblage 2020, da vinícola Villa Santa Maria, foi outro exemplar da região a conquistar medalha de prata no Decanter, enquanto o Casa Verrone Speciale Syrah, da Casa Verrone, obteve medalha de bronze. Já a vinícola Guaspari venceu o Concours International des Cabernets com o Vista da Mata 2018 e o Syrah du Monde com o Vista da Serra 2019.

Confira 6 rótulos premiados da Mantiqueira para degustar nesse inverno

São Bernardo 2020

Produzido pela vinícola Ferreira, esse vinho tinto seco é feito a partir de um blend especial de seis uvas colhidas e selecionadas à mão: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, marsellan, shiraz e petit verdot. Em 2023, o rótulo conquistou medalha de prata no Decanter World Wine Awards (DWWA) de Londres, avaliado em 92 pontos. Com corpo médio ideal para os dias frios do inverno, o São Bernardo traz notas de frutas silvestres, coco, especiarias e castanhas. Harmoniza bem com carne vermelha ao molho madeira e queijos fortes. Pode ser comprado no site da vinícola Ferreira por R$320.

Arcanum da Serra 2020

O Arcanum da Serra é outro rótulo da vinícola Ferreira que já foi premiado com medalha de prata (91 pontos) no Decanter World Wine Awards de Londres em 2020. O vinho é um blend de Merlot, Shiraz e Petit Verdot, mistura que resulta em um rótulo de acidez equilibrada e final intenso na garganta, ideal para aquecer o corpo. No seu paladar, traz notas de cereja, amora, framboesa, ameixa e especiarias como canela e noz-moscada. Pode ser comprado no site da vinícola Ferreira por R$ 300.

Casa Verrone

O Casa Verrone Speciale Syrah é um rótulo 100% Syrah que passa por 12 meses de carvalho francês antes de chegar na taça. Com corpo médio e teor alcoólico de 15%, o vinho já recebeu medalha de bronze no Decanter World Wine Awards de 2019. No paladar, o rótulo traz notas de frutas vermelhas. No olfato, aromas de menta e caramelo se destacam. Harmoniza com carnes de caça como cordeiro, ragus e hambúrguer artesanal. Pode ser comprado no Empório Família Trevisan por R$ 137,74.

Vista da Mata 2018

Produzido pela tradicional vinícola Guaspari, o Vista da Mata 2018 recebeu medalha de ouro no Concours International des Cabernets, premiação francesa que destaca os melhores vinhos 100% carbenet do mundo. O rótulo é uma mistura de Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. O vinho estagiou por 17 meses em barricas de carvalho francês e, após engarrafado, descansou por mais 17 meses. O rótulo traz aromas de especiarias, frutas negras, ameixa e tostado. Harmoniza bem com tábua de frios, fondue de queijo ou chocolate. Pode ser encontrado no site da vinícola Guaspari por R$ 248.

Vista da Serra 2019

Outro vinho premiado da vinícola Guaspari é o Vista da Serra 2019. O rótulo foi medalha de ouro no Syrah du Monde 2023, premiação que celebra os rótulos feitos com uva Syrah. Vista da Serra 2019 é vinho marcante e encorpado, ideal para o frio. No paladar, traz notas intensas de especiarias e frutas vermelhas em uma textura aveludada. Ideal para harmonizar com carnes assadas, risotos e queijos. Pode ser comprado no site da vinícola Guaspari por R$ 298.

Brandina Assemblage 2020

Medalha de prata no Decanter World Wine Awards 2023, o rótulo produzido pela Villa Santa Maria é uma mistura das uvas Syrah e Merlot, com graduação alcoólica 13,1%. Muito aromático, o vinho possui presença de carvalho, leve dulçor e notas de baunilha, com notável destaque para as frutas vermelhas. Harmoniza com pratos como risotos, massas e carnes delicadas. Pode ser comprado no site da vinícola Villa Santa Maria por R$ 399.