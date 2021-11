Vinhos: 6 rótulos para experimentar no Dia do Carménère

Nesta quarta-feira, 24, celebra-se o Dia do Carménère, uma das uvas mais polêmicas do universo dos vinhos. Conhecida como "Biturica" pelos romanos, a Carménère era uma uva vinífera básica em Bordeaux até que a epidemia de filoxera acabou com a maioria das videiras francesas no início de 1860. Quando a produção de vinho aumentou novamente décadas depois, muitos viticultores evitaram a Carménère, em parte devido à sua suscetibilidade ao mofo. Com isso, esse tipo de uva era dado como extinto.

Por mais de um século, no entanto, as uvas Carménère chilenas foram erroneamente identificadas como Merlot. Em 1994, o trabalho de detetive originado por vinicultores curiosos estabeleceu a identidade genética da "Uva perdida".

Hoje, a Carménère é amplamente difundida no Chile, desfrutando de um clima semelhante ao do Mediterrâneo: noites frescas com dias quentes. Confira seis rótulos para experimentar no Dia do Carménère.

Urmeneta Reserva Carménère 2020

O Urmeneta Reserva Carménère 2020 é um vinho de corpo médio, macio no paladar, super-refrescante e que proporciona uma experiência vegetal em aromas e sabores. Esse rótulo tem breve passagem por carvalho, o que agrega maior complexidade ao consumir. Para harmonizar, carnes vermelhas acompanhadas de vegetais são uma boa pedida. Preço: 68,12 reais no e-commerce da Wine.

Root: 1 Reserva Carménère 2019

O Root: 1 Reserva Carménère 2019 é um vinho que surpreende o paladar por sua elegância. O exemplar do Valle do Colchagua expressa a autenticidade da casta em terroir chileno, com intensos aromas de frutas vermelhas, vegetal e especiarias. Os dez meses em barricas de carvalho francês e americano proporcionaram maior complexidade em aromas e sabores e gerou um vinho macio no paladar, elegante e superagradável. Harmoniza bem com tábua de frios e queijos. Preço: 68,12 reais no e-commerce da Wine.

Casa Pastene Carmenere Central Valley D.O. 2021

O Casa Pastene Carmenere Central Valley D.O. 2021 é um vinho que apresenta taninos aveludados, notas de frutas vermelhas, cereja em compota e especiarias no paladar e no aroma. Para harmonizar, uma boa pedida é um antepasto de pimentão, assado ou refogado. Preço: 39,90 reais no e-commerce da Evino.

Echeverria Gran Reserva Carménère 2017

O Echeverria Gran Reserva Carménère 2017 é um vinho coroado com mais de 90 pontos na crítica especializada. O rótulo apresenta uma variação aromática que passa por frutas vermelhas e especiarias no sabor e no aroma. Paleta de cordeiro com molho de hortelã é uma das melhores opções para harmonizar com o rótulo encorpado. Preço: 129,90 reais no e-commerce da Evino.

Carmín de Peumo Carmenere 2018

O Carmín de Peumo Carmenere 2018 é um vinho de vermelho escuro profundo com tons violeta. No nariz, é muito elegante, complexo e mineral, com notas de amora e um toque de cassis. Preenche a boca com taninos maduros subjacentes. Profundo, concentrado, com um retrogosto longo e matizes características do terroir de Peumo. Nuances de grafite e minerais. Fácil de beber, como um assemblage moderno de Bordeaux, mas com a fineza e o toque frutado do Novo Mundo. Harmoniza bem com pratos elegantes, mas de preparação simples como um suculento rosbife, carne de vitela, lombo suíno com beterrabas assadas e cranberries e pato (confit ou magret). Preço: 849,90 reais na Concha Y Toro.

Marques de Casa Concha Carmenere 2017

O Marques de Casa Concha Carmenere 2017 é um vinho que mostra o clássico perfil do Carménère de Peumo, com intensas notas de ameixas maduras, salsaparrilha preta e chocolate amargo. O vinho distingue-se por sua estrutura tânica firme e marcada acidez. O rótulo combina bem com cordeiro, cervo ou javali com boa dose de gordura, na grelha ou em receitas a fogo lento, com molhos concentrados e um toque de doçura. Preço: 149,90 reais na Concha Y Toro.