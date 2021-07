Vinhos por até R$ 52 para espantar o frio

Se os vinhos rosés casam melhor com o verão, para a chegada da frente fria duas sommelières destacam quais uvas combinam com o clima frio - e quais pratos melhor harmonizam com os rótulos.

Segundo a Wine, uvas que geram vinhos mais encorpados, como Touriga Nacional, Tempranillo, Syrah, Pinotage, Nero d´Avola, Malbec e Cabernet Sauvignon são ideais para o inverno. Outra dica é apostar em vinhos com teor alcoólico mais elevado, pois o álcool ajuda a aquecer o corpo.

“Vinhos com passagem por madeira também são boas opções, pois possuem notas aromáticas quentes, assim como vinhos com aromas de pimenta preta, fruta em compota e geleia”, explica a sommelier da Wine Paula Daidone.

Seguindo esse raciocínio é possível degustar até brancos e espumantes no inverno. Para a sommelier Cibele Siqueira, “É só optar por uvas brancas que dão origem a vinhos encorpados, como Chardonnay, Sémillon, Antão Vaz e Viognier, principalmente se tiverem passagem por madeira”.

Os espumantes elaborados pelo método tradicional também são boas opções, principalmente, os com mais de 6 meses de autólise. Com o processo, o vinho ganha mais corpo e cremosidade, além de notas quentes, como amêndoas e frutas secas.

O consumo de vinho aumentou no ano passado, principalmente no inverno. Segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), em 2020, o consumo de vinhos no Brasil cresceu 18,4%. E o mês de julho foi responsável por 26,13% de todo vinho vendido em 2020, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra).

Espumante Toro Loco D.O. Cava Brut (51,90 reais)

Com aromas de flores brancas, frutas frescas como maçã e pera, com notas de pão integral e damasco, esse Cava é elaborado com o método tradicional. Em boca, é leve, refrescante, com notas frutadas e final agradável. O rótulo harmoniza com frutos do mar, sushi e sashimi, atum grelhado, quiche lorraine, torta de frango e bruschetta tradicional.

Espumante Toro Loco D.O. Cava Brut. Espumante Toro Loco D.O. Cava Brut.

Pêra Doce Regional Alentejano Branco 2020 (42,90 reais)

Este vinho branco é elaborado com duas variedades brancas nativas de Portugal, a Antão Vaz e a Arinto. Perfeito para acompanhar iscas de peixe frito, legumes grelhados, espetinho de camarão, tomates recheados, bruschetta e salada com frango grelhado.

Pêra Doce Regional Alentejano Branco 2020. Pêra Doce Regional Alentejano Branco 2020.

Partridge Flying Cabernet Sauvignon 2020 (36,90 reais)

Com perfeito equilíbrio entre fruta e madeira, este tinto é produzido em Mendoza, principal região vitivinícola da Argentina. Combina com penne ao sugo, polpetone recheado, risoto de queijo, pizza marguerita, iscas de filé acebolado e panqueca de carne.

Partridge Flying Cabernet Sauvignon 2020. Partridge Flying Cabernet Sauvignon 2020.

Finca Martha Merlot 2020 (36,90 reais)

-

Um Merlot elegante elaborado com uvas provenientes de vinhedos localizados em Mendoza, uma das melhores regiões da Argentina. Uma ótima pedida para acompanhar caponata de berinjela com uva passa, abobrinha recheada com arroz e carne moída, empanadas de carne, filé de frango parmegiana, bife acebolado, quesadilla de carne com queijo ou pizza portuguesa.

Os rótulos podem ser comprados através do site da Wine (wine.com.br).

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.