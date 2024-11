Vinho brasileiro é eleito um dos 50 melhores do mundo em concurso internacional

É notório que em praticamente todo grande concurso internacional de vinho, há rótulos brasileiros no topo. No 31º Sélections Mondiales des Vins não seria diferente. Realizado em Montreal, no Canadá, é o maior concurso de vinhos da América do Norte e o único patrocinado pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

O concurso reuniu 1.630 amostras de 31 países, e o brasileiro Jolimont Intendente 2015, da vinícola gaúcha Jolimont, ficou na lista dos Top 50 melhores da edição de 2024 que se destacaram entre todas as provas. Ao lado do rótulo brasileiro estão vinhos portugueses, italianos, chilenos e espanhóis.

O rótulo é considerado uma “obra-prima” da vinícola nascida em 1948 em Canela, no Rio Grande do Sul. A safra 2015 é uma das que conferiu a mais alta qualidade ao vinho, elaborado com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat e Cabernet Franc. No site da vinícola, o rótulo é vendido a R$ 900.

O concurso também conferiu medalhas de ouro e grande medalha de ouro. A Jolimont também foi premiada com o Jolimont Cave 2022 e o Jolimont Espumante Moscatel 2023 (veja a lista completa abaixo).

Melhores vinhos brasileiros

Best Of Show e TOP 50

Jolimont Intendente 2015 - Vitivinícola Jolimont

Grande Medalha de Ouro

Jolimont Intendente 2015 - Vitivinícola Jolimont

Medalha de Ouro

Jolimont Cave 2022 - Vitivinícola Jolimont

Jolimont Espumante Moscatel 2023 - Vitivinícola Jolimont

Miolo Lote 43 DOVV 2022 - Miolo Wine Group

Salton Espumante Brut - Vinícola Salton

Salton Espumante Prosecco Rosé - Vinícola Salton

Torre Blends de Castas 2020 - Soliman Indústria e Comércio de Vinhos Finos