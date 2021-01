Viajar sem sair de casa? Confira 10 livros para ler em 2021

Entrar em outra realidade, seja social ou cultural, é possível através dos livros. Para começar o ano imerso em literatura, selecionamos alguns livros de moda, arte, poesias e romances que serão lançados este mês.

Naomi (Josh Baker, Taschen, R$ 975)

Supermodelo, empreendedora e ativista, são alguns dos adjetivos para Naomi Campbell. Desde sua adolescência ao estrelato, Naomi Campbell deslumbrou o mundo com sua beleza e força. Foi a primeira modelo negra a aparecer na capa da Vogue francesa e da revista TIME.

Este livro reúne o portfólio de Campbell com fotos de Richard Avedon, Anton Corbijn, Steven Meisel, Paolo Roversi, Ellen von Unwerth e Bruce Weber. A publicação também inclui imagens icônicas, como a sequência de Naomi dançando, tirada por Peter Lindbergh e a composição de Jean-Paul Goude da modelo competindo contra uma chita para a capa da Harper’s Bazaar americana.

A coleção também apresenta textos escritos por Naomi exclusivamente para esta publicação ao lado de capas de revistas e anúncios. Ela relembra sua infância, o início de sua carreira de modelo, como foi trabalhar com os maiores designers da moda, incluindo Azzedine Alaïa, John Galliano, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld e Gianni Versace.

Ai Weiwei (Hans Werner Holzwarth, Taschen, R$ 163)

Explore a vida e carreira do artista chinês Ai Weiwei, neste livro com entrevistas e imagens inéditas.

Conhecido por seu ativismo político e atividade nas redes sociais, quase tanto quanto por suas intervenções sociais, abordagem contemporânea do readymade e conhecimento do artesanato tradicional chinês, a fama de Ai Weiwei se estende por todo e além do mundo da arte.

Esta publicação explora cada uma das fases da carreira de Ai até sua libertação da custódia chinesa. Com diversas fotografias, é possível compreender o desenvolvimento de Ai desde seus primeiros dias em Nova York até seus últimos trabalhos. Alguns highlights incluem sua descoberta internacional no início dos anos 2000, sua porcelana Sunflower Seeds exibida no Turbine Hall da Tate Modern, sua resposta ao terremoto de Sichuan em 2008 e sua detenção policial em 2011. O livro também inclui fotos de estúdio de bastidores e entrevistas exclusivas com o artista.

Nike: Better is Temporary (Sam Grawe, Phaidon, £69.95)

"Na Nike, o desejo de ser o melhor é uma jornada, não um destino – o melhor é sempre temporário." Este livro reúne a história e processos de criação da marca.

Combinando 500 ilustrações coloridas com histórias, percepções, conhecimento, paixão e história compartilhados pela equipe notável da Nike, a publicação mostra a transformação da Nike de uma empresa em um fenômeno global.

A pesquisa visual feita por Sam Grawe, oferece os bastidores da fórmula de design da Nike, colocando inovações que definem a indústria e produtos globalmente reconhecidos ao lado de designs, protótipos e histórias internas inéditas.

O projeto gráfico do livro também se relaciona com seu conteúdo. A capa apresenta camadas sobrepostas em serigrafia das cores Volt amarelo e rosa Hyperpunch, propriedade da Nike, sobrepondo uma imagem do maratonista campeão mundial Eliud Kipchoge.

Paul Smith (Tony Chambers, Phaidon, £49.95)

A publicação conta com os objetos que inspiraram as criações do estilista Paul Smith.

Cinquenta objetos escolhidos pelo próprio Sir Paul Smith revelam como cada um impactou sua visão de mundo e seu processo criativo. De um prato de cera de espaguete e um rádio Dieter Rams a uma cadeirinha Mario Bellini e um assento de bicicleta, aguçaram a criatividade do estilista para a criação de roupas repletas de sagacidade e excentricidade britânicas.

A publicação conta com imagens de desfiles, peças de roupas, anotações do estilista e fotos de sua carreira.

A Estrangeira (Claudia Durastanti, Todavia, R$ 51,92)

O romance foi escrito por Claudia Durastanti , tradutora e escritora premiada.

Filha de pais surdos que se opõem à sensação de isolamento com uma relação tão apaixonada quanto raivosa, a protagonista vive uma infância febril, algo frágil, mas capaz, como uma planta teimosa, de deixar raízes em todos os lugares. Descendente de uma família de imigrantes que trocou a Itália pelos Estados Unidos, ela nasceu no Brooklyn. Mais tarde voltou com a mãe para a aldeia da família na Itália. Adulta, se muda para Londres. Em todos esses lugares, a mesma sensação: a de ser estrangeira. Mas a menina que se tornou adulta não para de traçar novos caminhos migratórios: para o estudo, para a emancipação, para o amor irremediável.

Rastejando até Belém (Joan Didion, Todavia, R$ 55,92)

Livro da célebre ensaísta norte-americana, Rastejando até Belém, chega pela primeira vez ao país.

Um dos clássicos de Joan Didion, será publicado pela primeira vez no Brasil. O livro reúne vinte dos mais célebres textos da escritora norte-americana. Marcados pela escrita afiada e perceptiva da autora, esses ensaios consagraram Didion como uma das pensadoras mais originais da segunda metade do século XX. Misto de retrato dos anos 1960 nos Estados Unidos e caderno de observações pessoais e filosóficas, este livro capturou com energia e sinceridade as mudanças sociais, culturais e políticas da época e entrecruza, com rara beleza, a geografia de lugares, sonhos e sentimentos, que ressoam com força até hoje.

Menino de Ouro (Claire Adam, Todavia, R$ 53,60)

Menino de Ouro foi eleito um dos cem melhores de 2019 pela BBC.

Escassez, amor e escolhas impossíveis. É assim que se define o livro da escritora nascida em Trinidad e Tobago, eleito um dos cem melhores de 2019 pela BBC. A narrativa se passa na zona rural de Trinidad e Tobago, onde uma família segura as pontas como pode. Clyde, o pai, trabalha longas horas numa petroquímica ao sul da ilha. Joy, a mãe, cuida da casa. Seus filhos, de treze anos, acordam cedo todos os dias para estudar na capital, Port of Spain. Eles são gêmeos, mas muito diferentes: Paul sempre foi meio esquisito, enquanto Peter é o gênio da família. Um dia, Paul sai para caminhar e não volta para casa. Conforme o tempo passa, Clyde começa a entender o destino do filho e seu mundo desmorona, deixando-o diante de uma escolha que nenhum pai jamais deveria ter de fazer.

O Impulso (Ashley Audrain, Paralela, R$ 49,90)

Sucesso norte-americano chega ao país em janeiro pela editora Paralela.

Ashley Audrain escreve, neste romance aclamado pelo The New York Times, sobre o que os laços de família escondem e os dilemas invisíveis da maternidade.

A personagem Blythe Connor está decidida a ser a mãe perfeita, calorosa e acolhedora que nunca teve. Porém, no começo exaustivo da maternidade, ela descobre que sua filha Violet não se comporta como a maioria das crianças. Ou ela estaria imaginando? Seu marido Fox está certo de que é tudo fruto do cansaço e que essa é apenas uma fase difícil.

Conforme seus medos são ignorados, Blythe começa a duvidar da própria sanidade. Mas quando nasce Sam, o segundo filho do casal, a experiência de Blythe é completamente diferente, e até Violet parece se dar bem com o irmãozinho. Bem no momento em que a vida parecia estar finalmente se ajustando, um grave acidente faz tudo sair dos trilhos, e Blythe é obrigada a confrontar a verdade.

26 Poetas Hoje (Vários autores, Companhia de Bolso, R$ 39,90)

O livro é uma reedição da antologia de poesia brasileira da década de 1970, que completa 45 anos em 2021.

O ano é 1976. Em meio à censura e à repressão da ditadura, a professora e escritora Heloisa Buarque de Hollanda publicou uma antologia que causou furor. O compilado contou com poetas que estavam à margem do circuito das grandes editoras e que produziam seus livros de maneira artesanal, em casa, em pequenas tiragens vendidas em centros culturais, bares e nas portas dos cinemas. Além disso, o livro foi uma resposta direta aos anos de chumbo e se tornou um clássico da poesia brasileira, referência para escritores e leitores de poesia.

As Sombras do Mal. As fitas de Blackwood (Vol. 1) (Guillermo del Toro e Chuck Hogan, Intrínseca, R$ 44,90)

Guillermo del Toro e Chuck Hogan lançam o primeiro livro da trilogia de suspense.

Escrito a quatro mãos pelo cineasta Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno e A forma da água) e o escritor de suspense Chuck Hogan (Trilogia da Escuridão), o primeiro livro da trilogia de suspense.

A trama conta a história do encontro improvável entre a agente do FBI Odessa Hardwicke e o enigmático Hugo Blackwoood. Ao testemunhar um crime brutal e inexplicável e se ver forçada a tirar a vida do companheiro de trabalho, Odessa passa a questionar sua sanidade e seu futuro. Ela não consegue entender o que de fato aconteceu, mas tem uma única certeza: viu um vulto saindo do corpo do amigo, uma presença aterrorizante e maligna que jamais se apagará de sua mente.

Blackwood conseguiu capturar três espíritos que se alimentam de emoções e que se apoderam de suas vítimas. Agora, ao lado de Odessa, eles partem para uma jornada em busca do último espírito.