Se historicamente o brasileiro consome menos vinho que outras culturas, neste período de isolamento o consumidor tem descoberto novas oportunidades de apreciar a bebida, além das festas e jantares especiais. Segundo um estudo da Ideal Consulting, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 7,4% no volume de importações em relação ao mesmo período de 2019. Isso sem falar dos vinhos nacionais.

“Temos observado um aumento no consumo de vinho. No nosso nicho, voltado para o consumidor com um poder aquisitivo diferenciado, os clientes não estão gastando com viagens, lazer, restaurantes, então aumentam os gastos com vinho”, diz Geovanini Neves, diretor comercial da Edega.

De acordo com ele, as vendas na Edega cresceram exponencialmente – a importadora faz parte do PNR Group, do empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild. Parte do aumento do consumo também vem da necessidade das importadoras e lojas de vinho de darem destino aos seus estoques – muitas tinham restaurantes como principais clientes e precisaram fazer ofertas e promoções para atender ao consumidor final, diz ele.

Para quem está começando nesse universo, a dica é começar com rótulos de menor complexidade. Assim, você conseguirá identificar as características dele com mais facilidade. Isso também se aplica aos vinhos varietais, elaborados com apenas uma casta. Por conterem uma variedade de uva, as características ficam mais claras, afirmam as sommelière da Wine Cibele Siqueira e Paula Daidone.

A bebida não combina apenas com jantares requintados. Um filme e pipoca também podem ser acompanhados por uma taça de vinho – um espumante, segundo a sugestão de Cédric Grelin, diretor de produtos da Edega. Veja abaixo um guia de harmonização na quarentena elaborado por especialistas a pedido da EXAME.

Netflix e pipoca

Se a pipoca estiver temperada com manteiga, um vinho com uma textura cremosa combina melhor. Aqui, a indicação é vinho branco. Outra sugestão é um espumante de espírito jovem, mas que tem boa estrutura para esta harmonização atípica.

Urmeneta Chardonnay 2020 (R$44,59)

Cava Secret Reserva Brut Nature (R$ 185,00)

Zoom com os amigos

Uma conversa divertida pede um vinho descontraído. Muitas vezes, se come petiscos para acompanhar os encontros no zoom, então vão bem os vinhos com boa acidez e fruta jovem para equilibrar o salgado dos petiscos. Para quem quer descobrir novos produtos, a Wine sugere uma opção até mais divertida: os vinhos em lata. Eles são, no geral, fáceis de beber, sem muita complexidade e práticos.

It’s Wine O’Clock na versão Rosé e Branco. (R$21,06)

Les Temps des Cerises Chinon Rouge 2018 (R$ 214,00)

Las Veletas El País Tinto 2018 (R$ 80,00)

Sushi de delivery

O sushi naturalmente é um bom par para um vinho branco com bela acidez como um Sauvignon Blanc, um Viura, um Melon de Bourgogne, um Riesling. Muitas vezes se encomenda um combinado de sushis, o que significa uma combinação de muitos sabores e texturas – e, muitas vezes, uma mistura entre pratos cozidos, crus e frutos. Nesse caso, o ideal é escolher um vinho versátil, que consiga conversar com todos os estilos de preparo dos alimentos. O vinho Rosé faz bem esse papel por ser um vinho coringa.

Partridge Reserva Malbec Rosé 2018. (R$56,35)

Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Generations 2018 (R$ 164,00)

Pierrot Blanc 2014 (R$ 180,00)

Cuvée Charmes 2018 (R$ 155,00)

Pizza do delivery

A pizza brasileira tem tanto sabor que daria para combinar com qualquer vinho. Para facilitar, a sugestão é combinar pela nacionalidade: já que a pizza é de origem italiana, um vinho italiano.

Vigne Vecchie 2015 (R$ 245,00)

Para cozinhar

Cozinhar, para muitos, representa um momento de prazer e até um momento para acalmar e aliviar o stress – e o vinho tem que seguir essa vibração. Um vinho delicado e de complexidade mediana é uma boa pedida, assim é possível dividir a atenção entre as notas do vinho e o preparo da receita.

Root:1 Reserva Maipo Valley Cabernet Sauvignon 2017 (R$49,29)