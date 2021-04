Varandas: como deixá-las organizadas e atraentes

Se não aguentamos mais a casa desorganizada, logo providenciamos uma faxina geral. Limpamos do hall ao banheiro. Vamos passando de sala em sala. Mas é possível que esqueçamos neste dia dos espaços abertos. Então, eventualmente, vamos tomar um ar e nos deparamos com a varanda do imóvel desorganizada.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

O que deixa uma varanda desorganizada?

Bem, esta é uma pergunta bem interessante. De fato, como um ambiente que é teoricamente menos importante e utilizado dentro de casa pode ficar desorganizado?

É que justamente por isto, por irmos menos vezes neste ponto do imóvel durante o nosso dia, podemos primeiro pensar que é a área perfeita para se depositar tranqueiras. Segundo, simplesmente esquecemo-nos de colocá-la na nossa lista de afazeres. Uma pena.

De repente, quando entramos no ambiente, nos surpreendemos com a bagunça. E sabe qual é a pior parte disso?

É que, com a varanda organizada, poderíamos ser mais atraídos por ela, aproveitando melhor este espaço, integrando-o melhor aos outros ambientes sociais da casa. E, além disso, tal ambiente pode ganhar mais funcionalidades, como servir também de mini escritório. Não seria perfeito? Todo espaço conta.

Ambiente criado por SP Estudio Ambiente criado por SP Estudio

O que ter ou não ter na decoração da varanda?

Ora, para que serve uma varanda? Você pode dizer: "para descanso, relaxamento e contemplação da paisagem".

Bem, ela também serve como ponto de encontro de amigos e familiares, inclusive para conversas e preparo com degustação de alimentos – como acontece em áreas gourmet. E isto nos leva a ter nas varandas alguns tipos de assentos e mesinhas ou bancadas.

O que não é comum e que pode ser considerado também é ter armários na varanda de casa. Claro que tudo vai depender das condições ambientais.

Por exemplo, se este espaço da casa pode ser eventualmente fechado, protegendo o local da ação da chuva e dos ventos fortes. Daí nada impediria ter na sua decoração vários armários. Vemos exemplos bem interessantes disso nas imagens deste texto.

Nestas imagens aparecem balcões com nichos abertos para embutir até mesmo adegas. Também armários altos para guardar vassouras, aspirador de pó, enfeites de Natal e mais – tipo um depósito extra.

Estantes e aparadores com livros e brinquedos. E até mesmo bancos baús com espaços ocultos perfeitos para guardar organizadamente algumas das tranqueiras perdidas nas varandas.

Ambiente criado por Maria Helena Torres Ambiente criado por Maria Helena Torres

O que fazer para deixar sua varanda mais agradável?

O que pode fazer a decoração da varanda parecer mais organizada é a quantidade e a disposição, além das estampas e texturas, dos elementos no seu layout.

Explicando melhor, quanto mais informação visual você tentar colocar neste ambiente, mais chances de errar terá, mais o ambiente parecerá desorganizado e até sujo. Tenha cuidado. Não exagere. Lembre-se da conhecida frase que diz que “menos é mais”.

Tente escolher as peças maiores dessa decoração – como sofás, poltronas, estantes e aparadores – do mesmo material ou numa mesma tonalidade neutra.

Use os elementos menores – como almofadas e até vasinhos de plantas - para dar aqueles toques de cores mais intensas ao cenário. E aproveite cada cantinho de área livre que puder, mas não demais. Calmo, continuaremos a te explicar melhor.

Varandas são áreas abertas e que têm impacto sobre a fachada dos imóveis. Suas paredes não podem ser completamente aproveitadas na verticalidade – pelo menos não sem autorização do condomínio, se for um edifício de apartamentos.

Ambiente criado por Antonio Armando de Araujo Ambiente criado por Antonio Armando de Araujo

Aproveite estas superfícies para criar jardins suspensos e jardins verticais. Isso super combina com decoração de varanda.

Agora, qual a área que sobra para ter os móveis que irão ajudar na organização da varanda então? Bem, é óbvio que é a de piso. Porém, também devemos ter atenção para não comprometermos a circulação no local.

Ou mesmo em colocarmos peças mobiliárias perto do parapeito – se o ambiente for uma sacada -, colocando em risco a segurança dos moradores. De resto, é como resolver um quebra-cabeça.

Hora de você organizar sua varanda! Lembre-se: use móveis e outros elementos que dão funcionalidade e ao mesmo tempo organizam os espaços.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.