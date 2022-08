Valores de Patek Philippe e Rolex caem com o colapso das criptomoedas

O colapso das criptomoedas está facilitando a oferta dos relógios mais procurados no mercado de segunda mão, diminuindo os preços dos requisitados modelos Patek Philippe e Rolex.

A oferta de relógios como o Rolex Daytona ou o Patek Nautilus 5711A “agora é muito maior”, afirma a plataforma de negociação de relógios online Chrono24, em comunicado enviado por e-mail.

A recente queda das criptomoedas “impactou diretamente os preços de relógios de luxo de marcas como Rolex e Patek Philippe”, disse a empresa, com sede em Karlsruhe, na Alemanha, e mais de meio milhão de relógios listados para venda em seu site.

A queda de preços dos modelos mais procurados é a última indicação de que o mercado de relógios de luxo de segunda mão, outrora crescente, está começando a perder ritmo.

A alta das criptomoedas criou uma nova classe de compradores de luxo, o que levou os produtos a um aumento de preços sem precedentes, principalmente os de marcas como Rolex, Audemars Piguet e Patek. Mas agora que muitos criptoativos foram abalados esses consumidores estão revertendo suas tendências de compra.

O Co-CEO da Chrono24 Tim Stracke disse que o recuo de alguns modelos representa uma consolidação. Ao mesmo tempo, ele afirmou que os volumes de negociação na plataforma aumentaram mais de 50% no primeiro semestre do ano.

O preço de um Patek Philippe Nautilus 5711A, que é vendido por cerca de US$ 35.000 no varejo, subiu para US$ 240.000 no primeiro trimestre, segundo a Chrono24. Agora, o relógio esportivo de aço com mostrador azul está valendo cerca de US$ 190.000.

A Chrono24 viu aumentos de preços para relógios como o Girard-Perregaux Laureato, bem como muitos modelos Cartier e Breitling. A demanda também aumentou para quase todos os modelos da coleção Omega Speedmaster, resultado de uma colaboração com a marca irmã Swatch, afirmou a Chrono24.

A Chrono24, que está ponderando um potencial IPO, disse que espera um aumento adicional nas vendas globais feitas pelo site no segundo semestre do ano.